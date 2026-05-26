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Attentato Modena: ancora gravi i tre feriti in ospedale

Attentato Modena: ancora gravi i tre feriti in ospedale

Prognosi riservata per uomo e donna di 55 anni al Maggiore di Bologna e per la 53enne ricoverata a Baggiovara

1 minuto di lettura

'Per quanto riguarda i due pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna si tratta di condizioni critiche, con particolare riferimento alla paziente donna. La prognosi rimane comunque riservata anche se in condizioni di lieve e lento miglioramento l'uomo'. E' quanto dichiarato nelle ultime ore dalla Direttrice Generale dell'Ausl di Bologna Anna Maria Petrini nel merito delle condizioni dei due pazienti vittime dell'attentato del 16 maggio scorso a Modena. Si tratta di una donna e di un uomo, entrambi di 55 anni, politraumatizzati a seguito dell'impatto con l'auto condotta da Salim El Kudri. Non è ancora possibile sciogliere la prognosi anche della donna di 53 anni, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, anch'essa ferita dalla stessa auto.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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