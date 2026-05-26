Tour dei Parchi 2026, Run Different supera ogni record: oltre 350 partecipanti nelle prime tre tappe

L’edizione 2026 ha infatti raddoppiato le iscrizioni rispetto allo scorso anno, facendo segnare anche il nuovo record assoluto di presenze in una singola serata: ben 150 partecipanti all’appuntamento inaugurale del Parco Novi Sad. Complessivamente, nei primi tre eventi hanno preso parte alle attività oltre 350 persone, con aspettative altrettanto positive per le prossime tappe del calendario.Il Tour dei Parchi, nato nel 2022, si conferma così uno dei format sportivi più partecipati del territorio modenese grazie a una proposta gratuita, inclusiva e aperta a tutte le età e livelli di preparazione. Gli allenamenti, sempre gratuiti previa registrazione sul sito di Run Different, si svolgono dalle 19.30 alle 20.50 nei principali parchi di Modena e Sassuolo.

Per rispondere all’aumento delle adesioni e garantire un’esperienza sempre più qualificata e personalizzata, Run Different ha ampliato il proprio staff tecnico portando a cinque il numero di coach presenti a ogni appuntamento. I partecipanti vengono suddivisi in cinque gruppi di livello: due dedicati ai principianti, due intermedi e uno avanzato. Una scelta organizzativa che consente a ciascun runner – da chi muove i primi passi nella corsa fino agli atleti più allenati – di vivere un’esperienza su misura, sicura e coinvolgente.Il calendario entrerà ora nel vivo coni prossimi appuntamenti:

al Parco della Repubblica, con 30 minuti finali di Yoga per Runners in collaborazione con Narayana e, alle 20.50, l’“Extra Time” firmato La Badessa Acetaia;al Parco Ferrari, in collaborazione con Moodna Park;al Parco Ducale di Sassuolo.

Il Tour dei Parchi rappresenta solo uno dei progetti attraverso cui Run Different promuove uno stile di vita attivo e inclusivo sul territorio. La community modenese, nata nel 2019 e arrivata oggi a oltre 210 iscritti, porta avanti durante tutto l’anno attività dedicate alla corsa, al wellness e alla socialità.

Accanto agli eventi sportivi, Run Different sviluppa iniziative a forte impatto sociale e inclusivo, utilizzando il movimento come strumento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione degli spazi urbani. Una visione che si traduce anche in collaborazioni continuative con associazioni del territorio e partner storici come Narayana, presente al fianco di Run Different da cinque anni e protagonista anche del prossimo Yoga Day in Piazza Roma il 21 giugno.