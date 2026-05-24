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Modena, torna il Gran Premio con auto a pedali al Novi Sad

Modena, torna il Gran Premio con auto a pedali al Novi Sad

L’appuntamento è per sabato 30 maggio dalle 16 alle 20 per l’accredito, la consegna dei kit di gara le prove e giri liberi. Domenica le gare

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Il Gran Premio con auto a pedali per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, torna a far tappa a Modena in collaborazione con la manifestazione “Togo” patrocinata dal Comune di Modena ed ufficialmente inserito nel programma del Motor Valley Fest.

Il Gran Premio è organizzato da Ideas4U di Maja Argenziano, col patrocinio del Comune di Modena ed in collaborazione con la community Modena in vetrina.

La manifestazione si terrà appunto al Parco Novi Sad lato tribune e l’appuntamento è per sabato 30 maggio dalle 16 alle 20 per l’accredito, la consegna dei kit di gara le prove e giri liberi (potranno fare giri liberi anche i non iscritti alle gare) e poi domenica 31 maggio ci saranno invece le gare, con i partecipanti suddivisi tra il mattino ed il pomeriggio. Durante le pause dalle gare, anche domenica, sarà possibile per tutti fare giri liberi. Gli iscritti alle gare che non potranno venire all’accredito sabato, lo potranno fare la domenica. I partecipanti dai 3 ai 14 anni saranno divisi in batterie a seconda dell’età e gareggeranno in prove su tempo. Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda della età) saranno disponibili e durante il gioco verranno consegnati patenti, merende, gadget, medaglie, e premi.

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Durante la manifestazione sarà allestita anche una postazione con campo di pallavolo a cura della società Volley Modena, che farà giocare gratuitamente tutti coloro che vorranno provare questo sport.

'Abbiamo fatto divertire più di 15.000 bambini in tredici anni di attività in giro per l’Emilia – Romagna, con questo sport che implica abilità di guida, forza muscolare e resistenza. La soddisfazione è di continuare a fare giocare bambini e famiglie, con questa attività ludico sportiva che appassiona tantissimo e spinge i partecipanti ad impegnarsi al massimo, ma non dimentichiamo che è un gioco e prima di tutto deve garantire un sano divertimento per tutti. Ad ogni tappa in calendario nel Campionato partecipano bambini e bambine, ragazzi e ragazze da tutta la Regione e anche da fuori Regione e nazione e possiamo confermare la grande valenza di marketing territoriale dell’evento; è una manifestazione che piace molto anche agli adulti, mamme, papà o nonni che facciamo gareggiare nei momenti di pausa dalle gare dei bambini e probabilmente a settembre o ottobre organizzeremo proprio a Modena una edizione anche per adulti” sottolinea Maja Argenziano, ideatrice dell’iniziativa'.

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