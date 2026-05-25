Il 21 maggio i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un giovane di 24 anni, di origine marocchina, residente in Spagna e domiciliato a Modena, per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
I carabinieri hanno trovato l'iomo in possesso di ingenti quantitativi di hashish e di cocaina nascosti presso il suo domicilio di Modena e all’interno di tre autovetture a noleggio che erano nella sua disponibilità. Nel dettaglio sono stati sequestrati 36 chilogrammi circa di hashish e 1,4 chilogrammi circa di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, apparati cellulari, numerose schede SIM e denaro contante per oltre 13.000 euro, oggetto di sequestro preventivo e ritenuto provento dell’attività di spaccio.
Oggi, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro contante.
Sassuolo, 1,4 chili di cocaina e 13mila euro in contanti: arrestato spacciatore marocchino
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere
Il 21 maggio i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un giovane di 24 anni, di origine marocchina, residente in Spagna e domiciliato a Modena, per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
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