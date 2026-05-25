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Vende illegalmente animali esotici sul web, ma è una truffa: denunciato camerunense

Vende illegalmente animali esotici sul web, ma è una truffa: denunciato camerunense

Gli ignari acquirenti venivano spinti a versare denaro a titolo di acconto per l'acquisto dell'animale, prima che il venditore interrompesse ogni contatto

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La Finanza di Bologna ha individuato sul web un sistema fraudolento di vendita illegale di animali esotici protetti (mammiferi e rettili) e alla realizzazione di truffe online. L’attività investigativa ha focalizzato l’attenzione sul dominio 'allevatorediscimmie.com'. All'interno del portale venivano pubblicizzate, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni e delle necessarie certificazioni sanitarie, numerose specie protette dalla Convenzione Cites, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Gli approfondimenti investigativi condotti dalle Fiamme Gialle felsinee hanno tuttavia dimostrato la totale falsità dei dossier fotografici e descrittivi degli esemplari, nonché l’inesistenza dei luoghi adibiti alla loro presunta detenzione.
Gli ignari acquirenti venivano spinti a versare somme di denaro a titolo di acconto per l'acquisto dell'animale, prima che il venditore interrompesse ogni contatto rendendosi definitivamente irreperibile. I successivi accertamenti di natura economico-finanziaria hanno permesso di identificare il reale beneficiario in un cittadino di origine camerunense residente in provincia di Pavia. L'indagato, avvalendosi anche della collaborazione di alcuni connazionali, avrebbe movimentato e trasferito su conti correnti esteri circa 50mila euro a partire dalla creazione della pagina web. L'uomo è stato denunciato per detenzione e commercio di specie animali protette Cites e truffa aggravata, mentre è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria la richiesta di inibizione e oscuramento del sito internet interessato.

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