La Finanza di Bologna ha individuato sul web un sistema fraudolento di vendita illegale di animali esotici protetti (mammiferi e rettili) e alla realizzazione di truffe online. L’attività investigativa ha focalizzato l’attenzione sul dominio 'allevatorediscimmie.com'. All'interno del portale venivano pubblicizzate, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni e delle necessarie certificazioni sanitarie, numerose specie protette dalla Convenzione Cites, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Gli approfondimenti investigativi condotti dalle Fiamme Gialle felsinee hanno tuttavia dimostrato la totale falsità dei dossier fotografici e descrittivi degli esemplari, nonché l’inesistenza dei luoghi adibiti alla loro presunta detenzione.
Gli ignari acquirenti venivano spinti a versare somme di denaro a titolo di acconto per l'acquisto dell'animale, prima che il venditore interrompesse ogni contatto rendendosi definitivamente irreperibile. I successivi accertamenti di natura economico-finanziaria hanno permesso di identificare il reale beneficiario in un cittadino di origine camerunense residente in provincia di Pavia. L'indagato, avvalendosi anche della collaborazione di alcuni connazionali, avrebbe movimentato e trasferito su conti correnti esteri circa 50mila euro a partire dalla creazione della pagina web. L'uomo è stato denunciato per detenzione e commercio di specie animali protette Cites e truffa aggravata, mentre è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria la richiesta di inibizione e oscuramento del sito internet interessato.
Vende illegalmente animali esotici sul web, ma è una truffa: denunciato camerunense
Gli ignari acquirenti venivano spinti a versare denaro a titolo di acconto per l'acquisto dell'animale, prima che il venditore interrompesse ogni contatto
La Finanza di Bologna ha individuato sul web un sistema fraudolento di vendita illegale di animali esotici protetti (mammiferi e rettili) e alla realizzazione di truffe online. L’attività investigativa ha focalizzato l’attenzione sul dominio 'allevatorediscimmie.com'. All'interno del portale venivano pubblicizzate, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni e delle necessarie certificazioni sanitarie, numerose specie protette dalla Convenzione Cites, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Gli approfondimenti investigativi condotti dalle Fiamme Gialle felsinee hanno tuttavia dimostrato la totale falsità dei dossier fotografici e descrittivi degli esemplari, nonché l’inesistenza dei luoghi adibiti alla loro presunta detenzione.
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