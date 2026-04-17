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Reggio Emilia, arrestato corriere della droga con 5 chili di cocaina

Reggio Emilia, arrestato corriere della droga con 5 chili di cocaina

A bordo del veicolo un soggetto di origini albanesi che si è subito innervosito, tanto da chiudersi in auto

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La Finanza di Reggio Emilia ha sequestrato oltre 5 chilogrammi di cocaina e proceduto all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile di traffico di droga.

Nel corso di un posto di blocco in prossimità del casello autostradale di Reggio Emilia, i militari del locale Gruppo hanno proceduto al controllo di una autovettura in arrivo in città.

A bordo del veicolo un soggetto di origini albanesi che si è subito innervosito, tanto da chiudersi in auto. Nel corso delle procedure di verifica dei documenti, anche con l’ausilio delle banche dati, risaltavano agli occhi esperti del Capo pattuglia le pessime condizioni del cruscotto rispetto al buono stato dell’autovettura e la visibile manomissione del display di bordo, facendo ritenere opportuna una più accurata ispezione del veicolo e una perquisizione con l’intervento di militari specializzati.

Le operazioni hanno permesso di rinvenire, all’interno di un vano abilmente ricavato nella parte posteriore del display del computer di bordo, 5 panetti di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina con un elevato grado di purezza.

Si è proceduto quindi al sequestro della sostanza stupefacente, dell’auto utilizzata per il trasporto mentre il presunto drug mule è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e portato in carcere.

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