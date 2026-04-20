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Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Lascia la moglie Francesca, i figli Luca e Carmine, il fratello Luigi, le sorelle Michelina, Genoveffa, Anna e Adriana

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Lutto a Sassuolo per la morte di Vincenzo Liguori, comandante della Sezione operativa della Guardia di Finanza di Sassuolo. Il cavaliere della Repubblica Liguori è deceduto improvvisamente oggi all’età di 64 anni.

'Un punto di riferimento per tutta la città: sempre presente ed attivo ad ogni iniziativa pubblica, attento e preciso nel suo lavoro: un amico di tantissimi sassolesi'. Così lo ricorsa il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini. 'Alla moglie Francesca – prosegue il sindaco – ai figli Luca e Carmine, il fratello Luigi, le sorelle Michelina, Genoveffa, Anna e Adriana, e ai tanti amici che lascia vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome mio, della Giunta e di tutta la città di Sassuolo'.

I funerali avranno luogo mercoledì 22 aprile alle 9.45 partendo dalle camere ardenti di Eterea Funeral Home (Via Circonvallazione Nord Est 24 Sassuolo) direttamente per la Chiesa Parrocchiale di S.Giovanni Neumann dove, alle 10 sarà celebrato il rito funebre.

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