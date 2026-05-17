Il Sassuolo piegato in casa dal Lecce di Di Francesco

Finale incredibile a Reggio Emilia con la vittoria del Lecce arrivata al 96' grazie a Stulic. Sono tre punti pesantissimi che permettono alla squadra di Di Francesco di mantenere un punto di vantaggio sulla Cremonese (vincente a Udine), risultando così ancora padrona del proprio destino in vista dell'ultima gara in casa con il Genoa.

Finale che ha visto il Sassuolo pareggiare (dopo aver mancato in precedenza almeno due occasioni) con Pinamonti al 38'. Poi Volpato, in pieno recupero, si è divorato la palla del possibile vantaggio emiliano. Sul rovesciamento di fronte, il gol del Lecce con Stulic che avvicina i salentini alla salvezza.

Il Sassuolo senza particolari obiettivi, se non il desiderio di congedarsi nel modo migliore davanti al proprio pubblico, ha giocato a viso aperto ma ha sbagliato troppo in fase realizzativa. Più forte la voglia, e quasi l'obbligo di successo, per il Lecce trascinato dall'ex Cheddira, arrivato in Puglia nel mercato invernale dal Sassuolo, autore di una doppietta che ha permesso ai suoi di chiudere in vantaggio prima dell'intervallo.

Nella prima parte, subito un brivido per il Lecce sulla conclusione di Koné deviata in angolo. Pronta risposta con Cheddira che conquista il primo corner.

Gli ospiti passano al 14' : sul passaggio impreciso di Garcia verso il proprio portiere, sfrutta il regalo Cheddira che segna sull'uscita di Turati.

Risposta del Sassuolo al 20' con Berardi che difende palla sulla linea di fondo campo, serve Pedro Felipe che serve un assist d'oro per Laurientè il quale non sbaglia nonostante la deviazione di Falcone. Ma i pugliesi non demordono e trovano nuovamente il vantaggio al 25': sul cross di Banda, di testa con una bella torsione di testa ancora Cheddira cambia nuovamente il risultato. Dopo il gol annullato a Throsvedt per il fuori gioco di Berardi, Turati nega il tris a Cheddira.

Partita vivace anche all'inizio della ripresa quando il Sassuolo si divora il pari in due occasioni con Nzola che colpisce anche il palo. Lecce troppo rinunciatario e la squadra di casa prova ad approfittarne. La traversa nega il pari a Thorsvedt, ma è Pinamonti, entrato per Nzola, che di tacco riporta la parità. Un risultato che avrebbe potuto spingere verso la retrocessione il Lecce. Il festival del gol sbagliato vede Volpato nel recupero fallire il vantaggio sassolese.

Gara che prosegue oltre i 5 minuti di recupero, ci pensa Stulic a firmare il gol della vittoria che per il Lecce significa avvicinarsi alla salvezza.

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