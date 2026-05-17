Promozione, la Sanmichelese perde la finale playoff: sfuma il sogno Eccellenza

Davanti al pubblico delle grandi occasioni il Castellarano vince la finale playoff del girone B di Promozione ed ora spera in un ripescaggio in Eccellenza che è molto probabile. Una vittoria meritata per quanto visto in campo con la Sanmichelese che ha giocato troppo contratta ed è stata poco incisiva. Migliore in campo Antonio Rizzuto (foto) autore di un gol e un assist vincente. Parte meglio il Castellarano che ci prova per due volte con Rizzuto, poi la partita diventa equilibrata e non bella fino alla fine del tempo. Al 18′ ci prova il Castellarano con Bettelli che da buona posizione spara addosso a Schiuma in uscita. Quasi identica sulla parte opposta con Casta che si libera al tiro centrale che Lanzotti respinge. Al 24′ retropassaggio corto di Alicchi verso Schiuma con Zinani che per poco non ne approfitta. Nella ripresa parte ancora meglio sempre il Castellarano: al 9′ altro disimpegno sbagliato dalla Sanmichelese con Vernia che serve Rizzuto che solo davanti a Schiuma calcia sull’esterno delle rete e pochi istanti dopo ancora Rizzuto lanciato verso Schiuma viene contrastato da Ashong che agevola l’uscita del suo portiere. Ocasioni scaturite da errori perchè vista la posta in palio la paura di scoprirsi troppo prevale.

Al 19′ palla buona sui piedi ci Casta che però invece di tirare cerca un compagno a centro area e l’azione sfuma. Poi è il solito Rizzuto a provarci in diagonale con Schiuma che devia in tuffo. Al 23′ l’episodio che sblocca la partita: intervento in area di Vernia su Rizzuto e l’arbitro assegna il rigore che lo stesso Rizzuto trasforma per il vanataggio del Castellarano. Al 29′ il Castellarano raddoppia: Rizzuto, migliore in campo, lancia Bettelli che solo davanti a Schiuma non sbaglia il bersaglio grosso. La Sanmichelese subisce il colpo e

non ha più la forza di reagire. Anche se in pieno recupero Fontanini fallisce da buona posizione il possibile gol della bandiera.





Promozione

Le finali playoff di girone: Futura Fornovo M.-Gotico G. 2-2 dts, Castellarano-Sanmichelese 2-0, Msp-Casumaro 2-5, Misano-Vis Novafeltria 1-2 dts. Le quattro qualificate (Futura, Castellarano, Casumaro e Vis Novafeltria) giocano le semifinali regionali con abbinamento a sorteggio (24/5) e la finale 1°-2° posto (31/5) per stilare la classifica per i ripescaggi. Classifica dal 5° posto in poi: 5° Misano, 6° Sanmichelese, 7° Gotico, 8° Msp.





Il tabellino

CASTELLARANO – SANMICHELESE 2 – 0

RETI: s.t. 24′ Rizzuto su rigore, 29′ Bettelli.

CASTELLARANO (4-3-1-2): Lanzotti; Ficarelli, Cani, Borghi, Zinani; Saccani, Lusoli, Piscopo; Rizzuto (43′ s.t.

Turci); Travagliati, Bettelli (43′ s.t. Belfasti). (Peddis, Longu, Guicciardi,

Dakoli, Tincani, Cavazzoli, Valentini). Allenatore: Paolo Lodi Rizzini.

SANMICHELESE (4-3-3): Schiuma; Baisi, Farina, Ashong, Merli (30′ s.t. Ferrari); Vernia (25′ s.t. Peddis), Spezzani, Alicchi; Casta (34′ s.t. Fontanini), Notari, Manzini. (Paganelli, Doku, Rafrari, Tardini, Teneggi, Gorzanelli). Allenatore: Nunzio Azzurro.

ARBITRO: De Luca di Piacenza (Zappavigna di Parma e Bracali di Piacenza).

NOTE: pomeriggio coperto con terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori 800 circa. Ammoniti: Spezzani, Farina e Notari. Angoli: 3 a 0. Recuperi: 1′ p.t. e 4′ s.t.

Matteo Pierotti