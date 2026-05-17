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Prima categoria playoff: il Fiorano supera la Mirandolese e passa alla fase regionale

Prima categoria playoff: il Fiorano supera la Mirandolese e passa alla fase regionale

Il Fiorano ne fa tre: a segno Cavoli, Calò e Pellati

3 minuti di lettura

Il Fiorano si aggiudica lo spareggio contro la Mirandolese con un netto 3-0, al termine di una sfida dai due volti. Il primo tempo si sviluppa su ritmi piuttosto blandi: i padroni di casa mantengono il possesso palla maggiormente e blindano la difesa, mentre gli ospiti si affidano a fiammate improvvise e a rapidi contropiedi. La squadra di casa si fa vedere in avanti con due diagonali di Cavoli, terminati entrambi a lato, e con un colpo di testa alto di Cigarini. Nel finale della prima frazione, però, il Fiorano rischia grosso: Palmieri sfugge alla retroguardia locale e calcia sull'esterno della rete, sfiorando il gol del vantaggio. La gara si sblocca e si decide nei primi minuti del secondo tempo grazie a un micidiale uno-due dei fioranesi. Prima Cavoli brucia il proprio marcatore e insacca al volo di piatto sinistro su cross dalla fascia di Calò; poco dopo, lo stesso Calò si trasforma in marcatore, controllando un lancio millimetrico di Cigarini prima di battere il portiere avversario per il 2-0. Sotto di due reti, la Mirandolese alza il baricentro e schiaccia per lunghi tratti il Fiorano nella propria metà campo.

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La partita si innervosisce e si scaldano gli animi: gli ospiti protestano a lungo per un atterramento ai danni di Vatra, giudicato fuori area dall'arbitro tra le vibranti proteste della panchina che invocava il calcio di rigore. Poco più tardi, Castorri spreca la palla del possibile 2-1. Quando manca poco allo scadere dei novanta minuti Pellati chiude definitivamente i conti: servito dall'ottimo Cigarini dalla sinistra, non deve far altro che appoggiare in rete il gol del definitivo 3-0.

A fine gara, il tecnico del Fiorano Virgilio non nasconde la propria soddisfazione: “La Mirandolese ha cambiato assetto tattico per bloccarci e toglierci ampiezza, sono stati bravi e hanno avuto l'occasione per sbloccare la partita. Nella ripresa il nostro vantaggio ha aperto gli spazi: siamo stati bravi a sfruttare i varchi che ci hanno lasciato. Guardando all'intera stagione, credo che questo sia il verdetto più giusto. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un campionato straordinario e non è ancora finita”.

Di tutt'altro umore il mister della Mirandolese, Venturato: “Complimenti al Fiorano: sono stati bravissimi a sfruttare le occasioni avute. Noi abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, creando un’occasione nitida, ma nella ripresa due disattenzioni ci hanno complicato la vita rendendo tutto più difficile. A mio avviso il fallo su Vatra era dentro l’area: con quel rigore avremmo potuto riaprire il match”.


Prima

Le 8 finali playoff: Sp.

Fiorenzuola-Ziano 1-0, Traversetolo-Fognano 2-1, Rubierese-Albinea 1-0, Fiorano-Mirandolese 3-0, Basca-Sp. Vado 2-5 dts, Reno Molinella-Only Sport Alfonsine (ieri sera), Meldola-Fontanelice 1-2, San Vittore-Torconca 3-0. Le 8 vincenti sono qualificate alla fase regionale con quarti (abbinamento per macroarea il 24/5), semifinali (30/5) e finale (2/6) che vale un pass per la Promozione.a


Il tabellino

FIORANO-MIRANDOLESE 3-0

Fiorano: Poli, Giovani, Pattuzzi, Reggiani, Wusu (59’ Mondini), Malavasi, Cavoli (68’ Giovanardi), Cigarini, Nicioli (74’ Giglioli), Lotti

(83’ Zanti), Calò (78’ Pellati). A disp: Varieschi, Kwakye, Opoku, Rivi. All: Virgilio.

Mirandolese: Calanca, Vatra, Vullo (72’ Boudarga) , Grillenzoni (63’ Marra), Barbalaco, Ficarelli, Cavicchioli, Owusu, Tonini (84’ Castorri), Palmieri, Pozzetti (72’ Mortari). A disp: Soffritti, Ansaloni, Stile, Russo, Lagonegro. All: Venturato.

Arbitro: Sfirschi di Piacenza (Storti di Parma e Miccoli di Ferrara).

Reti: 48’ Cavoli, 51’ Calò, 89’ Pellati.

Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti Cigarini, Lotti, Ficarelli, Owusu, Calanca.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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