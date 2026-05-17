Prima categoria playoff: il Fiorano supera la Mirandolese e passa alla fase regionale

Il Fiorano si aggiudica lo spareggio contro la Mirandolese con un netto 3-0, al termine di una sfida dai due volti. Il primo tempo si sviluppa su ritmi piuttosto blandi: i padroni di casa mantengono il possesso palla maggiormente e blindano la difesa, mentre gli ospiti si affidano a fiammate improvvise e a rapidi contropiedi. La squadra di casa si fa vedere in avanti con due diagonali di Cavoli, terminati entrambi a lato, e con un colpo di testa alto di Cigarini. Nel finale della prima frazione, però, il Fiorano rischia grosso: Palmieri sfugge alla retroguardia locale e calcia sull'esterno della rete, sfiorando il gol del vantaggio. La gara si sblocca e si decide nei primi minuti del secondo tempo grazie a un micidiale uno-due dei fioranesi. Prima Cavoli brucia il proprio marcatore e insacca al volo di piatto sinistro su cross dalla fascia di Calò; poco dopo, lo stesso Calò si trasforma in marcatore, controllando un lancio millimetrico di Cigarini prima di battere il portiere avversario per il 2-0. Sotto di due reti, la Mirandolese alza il baricentro e schiaccia per lunghi tratti il Fiorano nella propria metà campo.
A fine gara, il tecnico del Fiorano Virgilio non nasconde la propria soddisfazione: “La Mirandolese ha cambiato assetto tattico per bloccarci e toglierci ampiezza, sono stati bravi e hanno avuto l'occasione per sbloccare la partita. Nella ripresa il nostro vantaggio ha aperto gli spazi: siamo stati bravi a sfruttare i varchi che ci hanno lasciato. Guardando all'intera stagione, credo che questo sia il verdetto più giusto. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un campionato straordinario e non è ancora finita”.
Di tutt'altro umore il mister della Mirandolese, Venturato: “Complimenti al Fiorano: sono stati bravissimi a sfruttare le occasioni avute. Noi abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, creando un’occasione nitida, ma nella ripresa due disattenzioni ci hanno complicato la vita rendendo tutto più difficile. A mio avviso il fallo su Vatra era dentro l’area: con quel rigore avremmo potuto riaprire il match”.
Prima
Le 8 finali playoff: Sp.
Il tabellino
FIORANO-MIRANDOLESE 3-0
Fiorano: Poli, Giovani, Pattuzzi, Reggiani, Wusu (59’ Mondini), Malavasi, Cavoli (68’ Giovanardi), Cigarini, Nicioli (74’ Giglioli), Lotti
(83’ Zanti), Calò (78’ Pellati). A disp: Varieschi, Kwakye, Opoku, Rivi. All: Virgilio.
Mirandolese: Calanca, Vatra, Vullo (72’ Boudarga) , Grillenzoni (63’ Marra), Barbalaco, Ficarelli, Cavicchioli, Owusu, Tonini (84’ Castorri), Palmieri, Pozzetti (72’ Mortari). A disp: Soffritti, Ansaloni, Stile, Russo, Lagonegro. All: Venturato.
Arbitro: Sfirschi di Piacenza (Storti di Parma e Miccoli di Ferrara).
Reti: 48’ Cavoli, 51’ Calò, 89’ Pellati.
Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti Cigarini, Lotti, Ficarelli, Owusu, Calanca.
Matteo Pierotti