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Fiorano, festa per i 103 anni di Maria Rosa Oliveto

Fiorano, festa per i 103 anni di Maria Rosa Oliveto

Dopo la recente scomparsa di Oriele Casolari, Maria Rosa è la fioranese più longeva in vita

1 minuto di lettura

Ieri il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, ha portato gli auguri dell’Amministrazione e quelli della comunità fioranese a Maria Rosa Oliveto che ha compiuto 103 anni.

Dopo la recente scomparsa di Oriele Casolari, Maria Rosa è la fioranese più longeva in vita. Nata a Muro Lucano in provincia di Potenza, il 13 aprile del 1923, si è trasferita a Fiorano Modenese nel settembre del 1969 con la famiglia, in cerca di migliori condizioni di vita. Ha avuto 5 figli e nel corso della sua lunga vita ha affrontato la povertà e le tragedie di due guerre mondiali, la crisi del secondo dopoguerra e gli oltre vent’anni di infermità del marito, di cui si è presa cura fino all’ultimo giorno.

E’ sempre stata donna forte e con una grande voglia di vivere, punto di riferimento per figli, nipoti e pronipoti che l’hanno festeggiata con gioia.

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