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Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Tragedia nella rivendita Balestrazzi al piano terra di un condominio in via Marconi

1 minuto di lettura

Un’esplosione seguita da un violento incendio ha sconvolto, poco dopo le 13 di oggi un condominio all’incrocio tra via Marconi e la Circondariale San Francesco, dove al piano terra si trova Balestrazzi Moto, attività di vendita e riparazione di motociclette.
Nel locale, al momento della deflagrazione, stavano lavorando padre e figlio. L’uomo, avvolto dalle fiamme, ha riportato ustioni gravissime: è stato trasferito in elisoccorso al Centro grandi ustionati di Parma, dove è ricoverato in condizioni critiche. Il figlio, anche lui ferito, è stato portato all’ospedale di Baggiovara: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.
L’esplosione ha generato una densa coltre di fumo visibile a distanza, alimentando allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 con automedica ed elisoccorso. I danni all’immobile risultano ingenti.
A scopo precauzionale, l’intero edificio è stato evacuato: nove famiglie hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni in attesa delle verifiche strutturali e di sicurezza.
Le cause dell’esplosione e del successivo rogo sono ancora in fase di accertamento. I tecnici e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare l’innesco che ha trasformato un normale pomeriggio di lavoro in una tragedia.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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