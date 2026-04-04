Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Un’esplosione seguita da un violento incendio ha sconvolto, poco dopo le 13 di oggi un condominio all’incrocio tra via Marconi e la Circondariale San Francesco, dove al piano terra si trova Balestrazzi Moto, attività di vendita e riparazione di motociclette.

Nel locale, al momento della deflagrazione, stavano lavorando padre e figlio. L’uomo, avvolto dalle fiamme, ha riportato ustioni gravissime: è stato trasferito in elisoccorso al Centro grandi ustionati di Parma, dove è ricoverato in condizioni critiche. Il figlio, anche lui ferito, è stato portato all’ospedale di Baggiovara: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’esplosione ha generato una densa coltre di fumo visibile a distanza, alimentando allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 con automedica ed elisoccorso. I danni all’immobile risultano ingenti.

A scopo precauzionale, l’intero edificio è stato evacuato: nove famiglie hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni in attesa delle verifiche strutturali e di sicurezza.

Le cause dell’esplosione e del successivo rogo sono ancora in fase di accertamento. I tecnici e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare l’innesco che ha trasformato un normale pomeriggio di lavoro in una tragedia.

