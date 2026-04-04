Un’esplosione seguita da un violento incendio ha sconvolto, poco dopo le 13 di oggi un condominio all’incrocio tra via Marconi e la Circondariale San Francesco, dove al piano terra si trova Balestrazzi Moto, attività di vendita e riparazione di motociclette.
Nel locale, al momento della deflagrazione, stavano lavorando padre e figlio. L’uomo, avvolto dalle fiamme, ha riportato ustioni gravissime: è stato trasferito in elisoccorso al Centro grandi ustionati di Parma, dove è ricoverato in condizioni critiche. Il figlio, anche lui ferito, è stato portato all’ospedale di Baggiovara: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.
L’esplosione ha generato una densa coltre di fumo visibile a distanza, alimentando allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 con automedica ed elisoccorso. I danni all’immobile risultano ingenti.
A scopo precauzionale, l’intero edificio è stato evacuato: nove famiglie hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni in attesa delle verifiche strutturali e di sicurezza.
Le cause dell’esplosione e del successivo rogo sono ancora in fase di accertamento. I tecnici e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare l’innesco che ha trasformato un normale pomeriggio di lavoro in una tragedia.
Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie
Tragedia nella rivendita Balestrazzi al piano terra di un condominio in via Marconi
Un’esplosione seguita da un violento incendio ha sconvolto, poco dopo le 13 di oggi un condominio all’incrocio tra via Marconi e la Circondariale San Francesco, dove al piano terra si trova Balestrazzi Moto, attività di vendita e riparazione di motociclette.
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