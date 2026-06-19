L'Autostrada A1, intorno alle ore 13.30, è stata teatro di un incendio che ha totalmente distrutto un mezzo pesante. Un autoartcolato ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione sud, nel tratto compreso tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia. Le fiamme, visibili a distanza, hanno fatto scattare l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena.
Le squadre operative del distaccamento di Vignola, supportate dai volontari di Valsamoggia, sono arrivate sul posto con un’Auto‑Pompa Serbatoio e un’autobotte di supporto, riuscendo a domare rapidamente l’incendio che aveva avvolto il mezzo. L’area è stata messa in sicurezza per scongiurare ulteriori rischi.
A complicare la situazione, l’esplosione di uno pneumatico ha proiettato frammenti incandescenti oltre la barriera spartitraffico, innescando un principio di incendio nella boscaglia tra le due carreggiate. Anche questo focolaio è stato prontamente circoscritto.
Non si registrano feriti, ma la viabilità ha subito pesanti ripercussioni: pattuglie della Polizia Autostradale e personale di Autostrade per l’Italia sono intervenuti per gestire traffico e sicurezza. Le code, formatesi subito dopo l’evento, risultano in graduale smaltimento.
Mezzo pesante distrutto dalle fiamme sull'A1: nessun ferito
L'intervento dei Viigili del Fuoco ha consentito il mantenimento in sicurezza dell'area e del traffico veicolare. I frammenti roventi di uno pneumatico esploso avevano innescato un incendio delle sterpaglie fuori dalla carreggiata
L'Autostrada A1, intorno alle ore 13.30, è stata teatro di un incendio che ha totalmente distrutto un mezzo pesante. Un autoartcolato ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione sud, nel tratto compreso tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia. Le fiamme, visibili a distanza, hanno fatto scattare l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena.
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