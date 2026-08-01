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Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Mezzetti: 'Imprenditore appassionato che ha scelto con determinazione di seguire la sua strada e il suo sogno nel cuore della tradizione gastronomica modenese'

2 minuti di lettura
Lutto nel mondo della ristorazione modenese. E' morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo, da due anni combatteva contro una grave malattia.
Ad aprile dello scorso anni aveva riaperto l’antica bottega di Corso Canalchiaro a Modena, il locale che aveva visto nascere e crescere la storia della salumeria Fini, un’istituzione per la città, ribattezzando appunto la Salumeria Telesforo Fini con il nome di Bottega San Francesco.
'Sentivo che dovevo risarcire Modena e rendere omaggio a coloro che tanto avevano segnato la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia vita. E così, da antiche ceneri, è (ri)nata la Bottega San Francesco. L’insegna storica che leggete in vetrina (Premiata Salumeria Telesforo Fini) che ricorda la storia e i fasti antichi è protetta dalla sovrintendenza, è quindi intoccabile - scriveva Marco Olivi -. Ma il mio obiettivo non era quello di creare un clone del passato, bensì di adeguare la tradizione ai gusti odierni. Devo ringraziare su tutti mia mamma, per tutti in casa nonna Elena, il mio alter ego e l’unica persona con cui potevo pensare ed immaginare di intraprendere questa avventura. Ereditare una “nomea” che significa tradizione di qualità sopraffina è sicuramente anche un’arma a doppio taglio: da una parte attira le persone, dall’altra genera aspettative altissime.
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Certo, ho lanciato un guanto di sfida audace e sono consapevole che la strada sia ancora molto lunga, però amo profondamente ogni giorno trascorso all’interno di questa bottega'.

'Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Olivi Mocenigo. Un imprenditore appassionato che ha scelto con determinazione di seguire la sua strada e il suo sogno nel cuore della tradizione gastronomica modenese. Questa notizia ci colpisce in modo particolare sia per la giovane età di Marco che per la capacità che aveva dimostrato: era infatti riuscito a dare forma ad un progetto di grande qualità con la riapertura di quella che era stata la storica Salumeria Telesforo Fini - scrive il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti -. Le mie più sincere condoglianze alla madre Elena, sua grande complice in questa avventura, a tutti i familiari e a tutti i collaboratori'.
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