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Modena, il nuovo corso Edison parte male: centro storico al buio da due settimane

Modena, il nuovo corso Edison parte male: centro storico al buio da due settimane
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A spezzare il buio della notte in centro storico ci ha pensato una residente che ha deciso di procedere per le vie di Modena con una lampada...

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Strade al buio in centro storico anche per 15 giorni di seguito. E' questo quello che lamentano i cittadini di Modena che hanno chiamato, anche nella giornata di ieri la redazione. Il new deal varato dal Comune di Modena col passaggio da Hera Luce a Edison, ha portato più di un disservizio in città.
'Da due settimane corso Accademia, Fonte d'Abisso, via San Vincenzo, via Campanella, via Modonella, via Gherarda, via Donzi sono al buio - spiega una residente -. Le strade sono illumunate di fatto solo dalle luci dei ristoranti che si affacciano sulla via. Ho chiamato ripetutamente il Comune, la polizia locale e in numero verde di Edison, ma finora è stato tutto inutile. Ormai sanno perfettamente chi sono, ma nulla è cambiato'.
Una situazione che giovedì sera ha investito anche Novi Sad, Stazione delle corriere e via Ganaceto, così a spezzare il buio della notte in centro storico ci ha pensato la stessa residente con un filmato (video sopra) che la riprende ironicamente, ma non troppo, aggirarsi per le vie di Modena, partendo da via Modonella, con una lampada.

 


E proprio questa mattina il Comune di Modena è intervenuto assicurando che la situazione è sotto controllo.
'Lavori in corso sugli impianti di illuminazione pubblica di Modena per risolvere il problema dei distacchi di corrente ed evitare che le vie cittadine rimangano al buio.
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Edison Next, che dal 23 giugno è il nuovo gestore dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Modena, sta intervenendo con i suoi tecnici in vari punti della città e in poco più di un mese di attività sono stati 315 gli interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti già effettuati - spiega il Comune -. 150, invece, quelli in corso d’opera di cui 61 in via di risoluzione e altri sospesi in attesa dei necessari pezzi di ricambio. Molte le operazioni che riguardano il centro storico a partire da piazza Roma e dalle vie Campanella, Modonella, Santa Margherita, Fonteraso, Castellaro, Del Teatro, Donzi e Gherarda, oltre a vicolo Squallore, dove i tecnici hanno già individuato il guasto e che a breve torneranno ad essere perfettamente illuminate. Iniziati anche i sopralluoghi per individuare con precisione e risolvere i problemi agli impianti di piazza San Domenico, vicolo Caselline e delle vie Nazario Sauro, Ganaceto, Cerca e Cardinal Morone'.
Il Comune ricorda anche che 'nell’ottica di servizio e vicinanza alla comunità Edison Next ha attivato un servizio di contact
center per tutti i cittadini contattabile 365 giorni l’anno 24h/24, 800.593.593, oltre all’indirizzo mail: reperibili.modena@edison.it'. Ma - come dimostra la testimonianza sopra riportata - le segnalazioni nonostante l'accordo col Comune imporrebbe una assoluta tempestività nell'intervento, restano spesso lettera morta.
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