Gruppo Scout si perde nel bosco: sei persone recuperate dai Vigili del Fuoco

Nella notte appena trascorsa le squadre del comando dei Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Frassinoro e Pievepelago sono intervenute nella località di Fontanaluccia per effettuare la ricerca e il recupero di 6 ragazzi appartenenti a un gruppo scout che risultavano dispersi. Per facilitare le operazioni è stato attivato anche l elicottero del reparto volo di Bologna. L'aeromobile ha individuato i 6 dispersi all interno della zona boschiva e hanno proceduto al loro recupero tramite l utilizzo del verricello. Successivamente le persone recuperate sono state trasportate presso il campo da calcio della Romita, dove erano ad attenderle i sanitari del servizio 118 per i controlli medici del caso. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.



