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Gruppo Scout si perde nel bosco: sei persone recuperate dai Vigili del Fuoco

Gruppo Scout si perde nel bosco: sei persone recuperate dai Vigili del Fuoco

L'operazione condotta durante la notte in località Fontanaluccia. Nessuna persona ferita. Impiegato l'elicottero con verricello

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Nella notte appena trascorsa le squadre del comando dei Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Frassinoro e Pievepelago sono intervenute nella località di Fontanaluccia per effettuare la ricerca e il recupero di 6 ragazzi appartenenti a un gruppo scout che risultavano dispersi. Per facilitare le operazioni è stato attivato anche l elicottero del reparto volo di Bologna. L'aeromobile ha individuato i 6 dispersi all interno della zona boschiva e hanno proceduto al loro recupero tramite l utilizzo del verricello. Successivamente le persone recuperate sono state trasportate presso il campo da calcio della Romita, dove erano ad attenderle i sanitari del servizio 118 per i controlli medici del caso. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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