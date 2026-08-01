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Fiamme a Lama Mocogno: vasto incendio a Vaglio lambisce la via Scoltenna

Fiamme a Lama Mocogno: vasto incendio a Vaglio lambisce la via Scoltenna

Vigili del Fuoco in azione con squadre di terra e un elicottero per domare il rogo scoppiato a mezzogiorno; nessuna persona è rimasta ferita

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Un vasto incendio ha colpito la valle di Lama Mocogno nella tarda mattinata di venerdì 31 luglio. Il rogo è divampato poco prima di mezzogiorno in via Scoltenna, nella frazione di Vaglio, minacciando la vegetazione locale e destando forte preoccupazione tra i residenti della zona.
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con un imponente spiegamento di forze. Sul posto sono intervenute diverse squadre di terra dei Vigili del Fuoco, supportate dal reparto volo che ha operato dall'alto con un elicottero per arginare i focolai più complessi. A scopo precauzionale sono giunte anche due ambulanze, ma fortunatamente non si registrano intossicati o feriti.
Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l'incendio è stato completamente circoscritto e spento nel corso del pomeriggio. Sono ora in corso i rilievi delle forze dell'ordine per determinare l'esatta dinamica e le cause che hanno dato origine alle fiamme.

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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