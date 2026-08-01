Bici elettriche recuperate all'asta: appuntamento al Parco Novi Sad

Un’edizione straordinaria e d’eccellenza per la tradizionale asta delle biciclette recuperate. Ogg, sabato 1 agosto, alle 21, presso la Tribuna del Parco Novi Sad, l’Ufficio MUSA del Comune di Modena, in collaborazione con la Ciclofficina Popolare 'Rimessa in Movimento' APS, metterà all'asta un lotto speciale composto esclusivamente da biciclette elettriche, mountain bike di alta gamma e monopattini.



Tutti i mezzi provengono dall’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Modena, dove sono rimasti giacenti per oltre un anno senza che nessuno li reclamasse. Per garantire la massima trasparenza e sicurezza, la Ciclofficina Popolare ha effettuato un ulteriore riscontro con le forze dell'ordine sui numeri di telaio, verificando l'assenza di denunce di furto pendenti.La revisione e la diagnosi tecnica dei mezzi sono state curate interamente dai volontari dell'associazione. Saranno presenti bici elettriche e mountain bike complete e perfettamente funzionanti, affiancati da mezzi che hanno ricevuto una diagnosi professionale dettagliata sui componenti eventualmente difettosi o mancanti. In via del tutto eccezionale, verranno messi all'asta anche una decina di monopattini elettrici. Le biciclette più compromesse verranno comunque battute al miglior offerente, rappresentando un'ottima opportunità per chi cerca ricambi ancora utili. Per ogni mezzo verrà fornita una scheda descrittiva completa, comprensiva di una stima indicativa dei costi di riparazione necessari per rimetterlo a nuovo. Per facilitare le operazioni d'acquisto, gli organizzatori raccomandano il pagamento elettronico (sarà disponibile il servizio POS sul posto).

Nella foto, l'edizione dello scorso anno dell'asta serale