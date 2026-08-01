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Modena, monolocale di 7 metri quadrati: verifiche della polizia locale dopo la segnalazione

Modena, monolocale di 7 metri quadrati: verifiche della polizia locale dopo la segnalazione

Hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione per fare tutti i rilievi necessari e passare il fascicolo all’Ufficio abusi del Comune

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Intervento della Polizia locale, nella giornata di ieri, a seguito della segnalazione del Sunia relativa ad un monolocale di 7 metri quadri proposto in affitto nel centro storico di Modena. Gli agenti della locale hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione per fare tutti i rilievi necessari e passare il fascicolo all’Ufficio abusi del Comune che adesso si occuperà di accertare e qualificare gli eventuali abusi e avviare, se necessario, i conseguenti procedimenti sanzionatori.

La segnalazione del monolocale era arrivata al Comune dal Sunia di Modena, il sindacato degli inquilini aderente alla Cgil, che l’aveva “scovato” durante uno dei periodici controlli che effettua sulle principali piattaforme immobiliari. Controlli che negli anni, più volte, hanno portato Sunia a denunciare operazioni immobiliari speculative con numerosi rapporti prodotti assieme a Federconsumatori e Cgil.

'La vicenda segnalata dal Sunia conferma quanto sia importante proseguire con determinazione nell'attuazione del Piano casa per aumentare l'offerta di alloggi a canoni accessibili e dare risposte concrete al crescente bisogno abitativo di lavoratori, giovani e famiglie modenesi – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche abitative e al Piano casa, Francesca Maletti – Rendere più accessibile il mercato della casa significa infatti sostenere le famiglie, rafforzare l'attrattività di Modena, garantire servizi di qualità e tutelare il diritto all'abitare, che rappresenta uno degli obiettivi centrali di questa Amministrazione, come dimostrano anche i recenti accordi operativi sottoscritti con Aou, Ausl, Ospedale di Sassuolo Spa e Seta Spa per favorire il reclutamento e la permanenza dei professionisti chiamati sul territorio che, spesso, si trovano a dover rinunciare all’incarico ottenuto a causa del costo delle locazioni sul mercato libero'.

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