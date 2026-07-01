Bolidi da sogno in piazza a Fiorano

Dopo il successo della prima edizione, il Gibbols Event torna a Fiorano Modenese, il 4 luglio, in piazza Salvo d’Acquisto, dalle 16 a mezzanotte, con tante novità. Un evento dedicato a chi vive la passione per il mondo automotive: auto sportive, musica e spettacoli accompagneranno tutta la giornata, insieme a stand con piatti tipici della tradizione e aziende del settore.

Sono previste modifiche alla viabilità in piazza Salvo d'Acquisto e via Santa Caterina: la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto per i veicoli autorizzati, residenti, mezzi di soccorso) e divieto di sosta con rimozione su piazza Salvo d'Acquisto (area parcheggio) dalle 8 del sabato all'una di domenica 5 luglio e la chiusura stradale con divieto di transito su via Santa Caterina dall'intersezione con via Machiavelli fino all’intersezione a rotatoria con via Circondariale San Francesco, dalle 13:30 alle 24 di sabato 4 luglio.