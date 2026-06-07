Prima categoria, il Fiorano sale in Promozione

Un autentico gioiello balistico di Calò decide il play-off regionale e proietta il Fiorano nel campionato di Promozione. Festeggiano i modenesi, ma gli applausi vanno divisi equamente con uno Sporting Vado coriaceo e mai domo, che avrebbe meritato ampiamente il gol del pari. I bolognesi hanno infatti dominato l'intera ripresa, complice il netto calo fisico e di baricentro dei ragazzi di Virgilio, andando a millimetri dal pareggio in più di una circostanza.

Nel primo tempo la gara si accende dopo un quarto d'ora di iniziale studio e predominio territoriale del Fiorano: al 15' Lotti pennella dal binario sinistro per l'incornata di Reggiani, che però non inquadra lo specchio. È lo stesso Reggiani a rendersi pericolosissimo al 21' raccogliendo una corta respinta da rimessa laterale; la sua botta ravvicinata sembra destinata in rete, ma Villa compie un miracolo difensivo immolandosi col corpo. Un salvataggio che costa caro al difensore dello Sporting, costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio (dentro Piccitto).

Al 31' l'episodio chiave: Cigarini scalda i guanti di Peqini che allontana di pugno, la sfera finisce sui piedi di Calò che, dai venticinque metri, fa partire un tracciante telecomandato che si insacca dritto sotto l'incrocio dei pali.

Incassato lo svantaggio, lo Sporting Vado si scuote dal torpore solo nel finale di frazione, malgrado la sfortuna continui a colpire la sponda bolognese (fuori anche Iovino per stiramento, rilevato da Berti). Al 41' il neoentrato Piccitto sfiora la traversa di testa, poi al 45' Piazzi fa la barba all'incrocio su calcio di punizione. Un minuto dopo serve un riflesso superlativo di Poli per murare il diagonale velenoso di Gogliormella.

Il secondo tempo riparte subito con le forti proteste dello Sporting al 3': Piazzi calcia a botta sicura e impatta sul braccio di Wusu; la distanza è ravvicinata e il direttore di gara lascia correre tra i malumori. Al 6' Piccitto ci prova in semirovesciata ma Poli blocca, mentre all'11' Fini spara alto dalla distanza. Il Fiorano prova ad alleggerire la pressione al 21' con un contropiede fulmineo di Pellati, murato provvidenzialmente in corner da Balleri.

Gli ultimi venti minuti si trasformano in un vero e proprio assedio rossoblù. Al 30' la punizione dal limite di Piazzi sibila oltre il palo, e sessanta secondi dopo si materializza la palla-gol più nitida dell'incontro: Ghedini scambia sulla sinistra e incrocia un diagonale che esce clamorosamente di un soffio a portiere battuto.

Il tabellino

Lo stesso Ghedini al 43' scippa un pallone sanguinoso sulla trequarti e serve Gogliormella, il cui tiro è però centrale. Nel caldissimo finale saltano i nervi e a farne le spese è Balleri, espulso direttamente al 49' per proteste accese. L'ultimo sussulto è una conclusione sballata di Rubini, prima del triplice fischio che dà il via alla festa promozione del Fiorano.

Fiorano-Sporting Vado 1-0 Rete: 31' pt Calò FIORANO: Poli, Giovani, Pattuzzi, Reggiani, Wusu, Mondini, Cavoli (33' st Giglioli), Cigarini (44' st Rivi), Nicioli, Lotti, Calò (8' st Pellati). A disp.: Varieschi, Kwakye, Munari, Fornasari, Giovanardi, Antonioni. All.: Virgilio.

SPORTING VADO: Peqini, Balleri, Bigi, Villa (23' pt Piccitto), Ghedini, Maiorelli (29' st Rubini), Mannocci, Piazzi, Iovino (43' pt Berti), Gogliormella, Fini. A disp.: Brandani, Degli Angeli, Bisteghi, Bergonzoni, Tanzariello. All.: Brunetti.

Arbitro: Duci di Reggio Emilia (Ziveri di Parma, Sforza di Parma)

Note: spettatori 300 circa; ammoniti Lotti, mister Virgilio, Bigi, Pellati; espulso Balleri (S) al 49' st; angoli 5-2; recupero 3', 7'

Matteo Pierotti