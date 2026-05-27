Modena, tenta furto di cosmetici all'Esselunga: arrestato un 24enne marocchino

Ieri, i carabinieri di Modena hanno arrestato un marocchino 24enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, responsabile del tentato furto consumato presso il supermercato “Esselunga via Canaletto” di Modena. L’indagato è stato sorpreso dal personale addetto alla vigilanza mentre tentava di allontanarsi con diversi prodotti cosmetici nascosti tra gli abiti, per un valore complessivo di circa 300 euro.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il giovane che è scatto arrestato, in flagranza per il tentato furto aggravato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili del punto vendita. Questa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena.