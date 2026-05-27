Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tenta furto di cosmetici all'Esselunga: arrestato un 24enne marocchino

Modena, tenta furto di cosmetici all'Esselunga: arrestato un 24enne marocchino

Questa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Modena

1 minuto di lettura

Ieri, i carabinieri di Modena hanno arrestato un marocchino 24enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, responsabile del tentato furto consumato presso il supermercato “Esselunga via Canaletto” di Modena. L’indagato è stato sorpreso dal personale addetto alla vigilanza mentre tentava di allontanarsi con diversi prodotti cosmetici nascosti tra gli abiti, per un valore complessivo di circa 300 euro.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il giovane che è scatto arrestato, in flagranza per il tentato furto aggravato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili del punto vendita. Questa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Un nuovo Cpr anche in Emilia Romagna, aumentano gli immigrati rimpatriati

Un nuovo Cpr anche in Emilia Romagna, aumentano gli immigrati rimpatriati

'Modena, temperature bollenti nelle scuole: situazione insostenibile'

'Modena, temperature bollenti nelle scuole: situazione insostenibile'

Modena, alla Chiesa della Madonna del Voto il concerto Salve Regina

Modena, alla Chiesa della Madonna del Voto il concerto Salve Regina

Meteo, domani previsti temporali anche nel modenese

Meteo, domani previsti temporali anche nel modenese

Parco XXII aprile, il Comitato Modena merita di più: 'Per garantire sicurezza bisogna viverlo'

Parco XXII aprile, il Comitato Modena merita di più: 'Per garantire sicurezza bisogna viverlo'

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Auto a folle velocità investe 8 pedoni in via Emilia centro: una donna ha perso le gambe

Auto a folle velocità investe 8 pedoni in via Emilia centro: una donna ha perso le gambe

Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Picchia la moglie davanti ai figli: allontanamento e braccialetto elettronico per un uomo di 33 anni

Picchia la moglie davanti ai figli: allontanamento e braccialetto elettronico per un uomo di 33 anni

È il modenese Pietro Nocera la vittima dell'incidente a Treviso

È il modenese Pietro Nocera la vittima dell'incidente a Treviso

Strage di Modena, la Procura ha chiesto una perizia psichiatrica per El Koudri

Strage di Modena, la Procura ha chiesto una perizia psichiatrica per El Koudri

Modena, truffa e rapina un 76enne: arrestato italiano

Modena, truffa e rapina un 76enne: arrestato italiano