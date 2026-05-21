Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Una maxi rissa tra gruppi di stranieri è esplosa poco dopo le 20 in via Crispi a Modena, nel tratto adiacente a piazza Dante, davanti alla stazione ferroviaria. Per cause ancora in corso di accertamento, due gruppi composti da persone di nazionalità tunisina ed egiziana si sarebbero affrontati violentemente dopo un’aggressione iniziale avvenuta da parte di un gruppo nei confronti di un solo soggetto. Secondo il racconto dei residenti, confermato anche da una diretta Facebook del comitato Modena Merita di più, diversi individui avrebbero circondato e colpito una sola persona sul marciapiede, all’altezza della pista ciclabile, prima che lo scontro si spostasse sotto il portico e coinvolgesse un numero maggiore di persone, pare una quindicina.

Dalle mani si sarebbe rapidamente passati all’uso di bottiglie rotte, con almeno tre persone rimaste a terra ferite, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, impegnate ora a ricostruire la dinamica e identificare i partecipanti.

Nel corso degli scontri un uomo è finito contro il portone di ingresso del palazzo danneggiandone la vetrata.

