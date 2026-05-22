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Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini

Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini

I giovani divisi in due fazioni contrapposte dalla diversa nazionalità avevano dato corso a una rissa, anche con l’utilizzo di bastoni e armi da taglio

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La Polizia di Modena ha arrestato 5 egiziani e 2 tunisini, tra i 18 e 25 anni, per rissa aggravata dopo i fatti di ieri sera in via Crispi.

Intorno alle 20 la Squadra Volante è intervenuta in via Crispi a seguito di numerose chiamate da parte di residenti e cittadini. All’arrivo della Squadra Volante, che si è portata sul posto in simultanea con la Radiomobile dei Carabinieri e personale della Polizia Locale, alcuni giovani erano intenti a malmenarsi tra loro lanciandosi oggetti contundenti, tra cui alcuni bastoni e un ombrello.

Gli agenti intervenuti, dopo aver separato i corrissanti, sono riusciti a riportare la situazione alla calma, procedendo alla loro identificazione.

Sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile. Alla luce delle testimonianze raccolte nell’immediatezza e grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza è emerso che i giovani divisi in due fazioni contrapposte dalla diversa nazionalità avevano dato corso a una rissa, anche con l’utilizzo di bastoni e armi da taglio, ferendosi. Le armi da taglio sono state rinvenute a seguito di perquisizione domiciliare e sequestrate a carico di due egiziani.

Tre partecipanti alla rissa, due cittadini egiziani di 19 e 25 anni e un 18enne di nazionalità tunisina, hanno riportato lesioni con prognosi rispettivamente di 30, dieci e un giorno.

Sono in corso indagini per risalire all’identità di altre persone eventualmente coinvolte nella rissa.

Al termine degli accertamenti, i sette su disposizione del Pubblico Ministero di turno sono stati associati alla locale Casa Circondariale a disposizione della Autorità Giudiziaria.

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