Carpi: auto travolge due pedoni, un morto

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in via Guastalla, lungo la SP1 Sorbarese, nel territorio di Carpi. Un’auto ha travolto due persone che, secondo le prime informazioni, sarebbero di origine straniera. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un solo veicolo e due pedoni.



Sul posto sono intervenuti due ambulanze e l'elisoccorso. Nessuna automedica. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di un uomo di 37 anni sbalzato a diversi metri di distanza dall'auto e hanno soccorso una donna di 32 anni, trasportata all’ospedale di Carpi. Trasportata al Pronto Soccorso di Carpi anche la conducente dell'auto.Sul posto, per i rilievi di legge e il controllo della viabilità, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale