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Carpi, in fiamme un autoarticolato con carico di legname sulla A22

Carpi, in fiamme un autoarticolato con carico di legname sulla A22

La situazione è sotto controllo e la viabilità è in fase di progressivo ripristino grazie anche al supporto delle forze dell'ordine

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Questa mattina, alle 7.35, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Modena e del distaccamento di Carpi sono intervenute d’urgenza presso l’ingresso del casello autostradale di Carpi sull'A22 a causa di un principio di incendio che ha interessato un autoarticolato adibito al trasporto di legname.

Il surriscaldamento del sistema frenante di una delle ruote del mezzo pesante ha generato le fiamme, che in breve tempo si sono propagate parzialmente al carico di legname sovrastante.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere immediatamente il rogo, evitando che l'intero carico andasse distrutto e scongiurando rischi peggiori per l'incolumità pubblica.

L'incendio è stato prontamente sedato. Al momento le squadre stanno completando le operazioni di minuto spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

L'evento ha causato inevitabili ripercussioni e rallentamenti al traffico veicolare in prossimità dell'accesso al casello. La situazione è sotto controllo e la viabilità è in fase di progressivo ripristino grazie anche al supporto delle forze dell'ordine e del personale autostradale. Non si registrano feriti o intossicati.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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