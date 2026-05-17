Il sindaco di Ravarino: 'Non conosciamo la famiglia di Salim, comunità sgomenta'

'Questo per noi è un momento di riflessione, la comunità è ovviamente sgomenta per quanto accaduto'. Lo dice all'Ansa Maurizia Rebecchi, sindaco di Ravarino, dove risiede la famiglia di Salim El Koudri, 31enne che ieri pomeriggio è piombato con un'auto in pieno centro a Modena sui passanti, ferendone otto di cui 4 molto gravi. Quello di Salim, spiega il sindaco, 'è un nucleo familiare come tanti altri qui in paese, che non ha rappresentato mai bisogno particolari', né nel bene né nel male. 'Non era un nucleo familiare noto insomma, non ho informazioni allo stato attuale'. Una famiglia come tante, che 'vive la propria vita, senza particolari bisogni, e questo riduce moltissimo le opportunità di conoscenza delle istituzioni. Altrettanto il Salim'. Non era conosciuto. 'In questo momento da sindaca sono anche io in un momento di riflessione. Stiamo aspettando indicazioni dagli inquirenti e dal tavolo di sicurezza pubblica. Ci stringiamo intorno alle famiglie e alle vittime, persone che lottano tra vita e la morte. Per tutto il resto siamo a disposizione e cercheremo di capire meglio', ha aggiunto.