Sono marito e moglie i due feriti ricoverti all'ospedale Maggiore di Bologna, coinvolti nella strage di Modena di ieri pomeriggio. Entrambi hanno 55 anni e le loro condizioni, dopo la notte, sono stazionarie. La situazione della donna rimane critica, meno gravi il marito, ma entrambi sono in Rianimazione.
Strage a Modena, sono marito e moglie i due ricoverati in gravi condizioni a Bologna
Entrambi hanno 55 anni e le loro condizioni, dopo la notte, sono stazionarie. La situazione della donna rimane critica
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