Un momento storico e di profonda devozione per la comunità locale. Domani, sabato 27 giugno 2026, la frazione di Gaiato di Pavullo celebrerà la solenne inaugurazione e la riapertura al culto della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, restituita alla cittadinanza dopo un attento e atteso intervento di restauro conservativo.
La cerimonia coinciderà con la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, ai quali è intitolata la parrocchia, rendendo la ricorrenza ancora più significativa per i fedeli e per tutto il territorio dell'Appennino modenese.
Il momento centrale della giornata sarà la Santa Messa solenne, prevista per le ore 18:00. A presiedere la celebrazione sarà il Vescovo dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, Monsignor Erio Castellucci, a testimonianza dell'importanza dell'evento per l'intera comunità diocesana.
I lavori di restauro conservativo hanno permesso di mettere in sicurezza e valorizzare un bene architettonico e storico di grande rilievo. L'intervento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la Parrocchia dei Santi Apostoli e l'Arcidiocesi, e ha visto il fondamentale contributo economico dei fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica e della Fondazione di Modena.
'La comunità parrocchiale invitata tutti partecipare numerosa per riscoprire la bellezza di questo luogo di fede e di aggregazione, che torna finalmente a essere il cuore pulsante della comunità di Gaiato.
Restauro finito: l'Arcivescovo di Modena inaugura la chiesa di Gaiato
Intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Sabato 27 giugno, solenne celebrazione dalle 18 dopo una importante operazione di restauro conservativo
Un momento storico e di profonda devozione per la comunità locale. Domani, sabato 27 giugno 2026, la frazione di Gaiato di Pavullo celebrerà la solenne inaugurazione e la riapertura al culto della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, restituita alla cittadinanza dopo un attento e atteso intervento di restauro conservativo.
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