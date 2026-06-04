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La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La redazione de La Pressa si stringe attorno a Giuseppe e alla sua famiglia per la perdita dell’amato papà Cristiano

1 minuto di lettura

La redazione de La Pressa è in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli, papà del nostro direttore Giuseppe, spentosi oggi all’età di 71 anni.

In questo momento di profondo dolore, tutta la redazione si stringe attorno a Giuseppe con un grande abbraccio, nella speranza che il nostro affetto possa essergli di conforto per la perdita dell’amatissimo papà.

Cristiano Leonelli si è spento con quella serenità che solo le persone animate da una fede autentica, profonda e sincera riescono ad avere. Uomo di grande sensibilità, spiritualità e generosità verso gli altri, ha saputo trasmettere la propria fede anche ai lettori de La Pressa attraverso la cura della rubrica “Il Santo del Giorno”. Ha inoltre collaborato alla realizzazione della rubrica “Accadde Oggi”, alla quale ha dedicato tempo, passione e attenzione.

Con la sua scomparsa La Pressa perde non solo il padre del proprio direttore, ma anche un prezioso collaboratore e una presenza discreta, generosa e sempre animata da profondi valori umani e cristiani.

A Giuseppe, alla sua mamma Carla e a tutta la famiglia Leonelli giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero di tutta la comunità de La Pressa.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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