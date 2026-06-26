Minaccia di morte la moglie: allontanato con braccialetto elettronico

Era l’8 giugno scorso quando a Medolla i Carabinieri della locale Stazione entrarono in un appartamento dal quale una donna di 46 anni aveva richiesto l'intervento dei mililtari a seguito delle minacce ricevute del marito cinquantenne, subito allontanato dai militari per prevenire ulteriori tensioni e garantire l’incolumità della donna.La vittima aveva poi formalizzato querela, riferendo che l’uomo si era presentato in precedenza presso la sua abitazione, intorno alle 19.30, rivolgendole ripetute offese e minacce di morte per motivi economici e di gelosia. Aveva aggiunto inoltre che la situazione critica era iniziata già nel 2022 e si era protratta negli anni successivi, con numerosi episodi che l’avevano vista vittima di minacce, percosse, lesioni e di un costante controllo degli spostamenti e delle attività, determinato da un’ossessiva gelosia e da comportamenti controllanti. Gli accertamenti immediati dei Carabinieri hanno portato al deferimento dell’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.La vicenda ha avuto l'ultimo sviluppo due giorni da, a Mirandola, quando i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno eseguito l’Ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Modena, su richiesta dalla Procura della Repubblica, con la quale è stato disposto il divieto di avvicinamento dell’indagato alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo (braccialetto elettronico), misura che consente un monitoraggio costante e immediato a tutela della vittima.

Rimanendo nella bassa modenese, è proseguita in queste ore l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.Anche nella serata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito un nuovo servizio coordinato di controllo del territorio a Concordia e San Possidonio, che ha interessato le aree urbane e periferiche, finalizzato al contrasto dei furti, danneggiamenti e al rafforzamento della sicurezza per i cittadini, con il controlo dei parchi e delle zone segnalate quali critiche.Durante le operazioni, sono state identificate 55 persone – di cui 13 straniere, controllati 24 autoveicoli i cui conducenti venivano sottoposti ai test con l’etilometro, e sottoposti a verifica 3 esercizi pubblici.'L’attività - sottolinea il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - ha rappresentato un rafforzato segnale della presenza capillare dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali'.