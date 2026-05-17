'Mai visto' Salim ElKoudri, 31enne che ieri pomeriggio ha investito e ferito sette persone in centro a modena 'nella nostra associazione a Ravarino. Conosco bene, invece, il padre. Di lui posso solo dire che è una persona per bene, così come il resto della famiglia. Un gran lavoratore, di quelli che fanno casa, lavoro, casa. Una persona istruita e di cui non ho mai sentito parlare male'. Lo dice, come riporta l'Ansa, il referente della comunità islamica locale di Ravarino, Abdelmajid Abouelala. 'Siamo davvero sconvolti da quello che è successo, la nostra è una piccola comunità, ci conosciamo tutti. Ho chiesto anche ad amici e volontari: nessuno conosce Salim', conclude.
Strage di Modena, l'Imam: 'Salim di buona famiglia, non frequentava il centro'
'Siamo davvero sconvolti da quello che è successo, qui nessuno conosce Salim'
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