Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato specifici controlli antidroga nel quartiere Modena Est a seguito di segnalazioni da parte dei residenti della zona che avevano notato movimenti sospetti riconducibili a un possibile giro di spaccio.
Gli agenti hanno focalizzato l'attenzione su due uomini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 38 e 43 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti.
L'attività è stata estesa al loro domicilio. All’interno dell’abitazione, grazie all’ausilio dell'unità cinofila della Polizia Locale, sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish e cocaina per uso personale.
I due uomini sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla locale Prefettura quali assuntori e a uno dei due è stata ritirata la patente di guida. 'I servizi - fanno sapere le autorità - proseguiranno, anche in modalità congiunta, per garantire la sicurezza urbana e rispondere alle istanze dei cittadini'.
Controlli Polizia: due uomini segnalati e droga sequestrata a Modena Est
Azione congiunta di Polizia Locale e Polizia di Stato a seguito della segnalazione dei cittadini. Gli agenti negli appartamenti dei sospettati con unità cinofila
Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato specifici controlli antidroga nel quartiere Modena Est a seguito di segnalazioni da parte dei residenti della zona che avevano notato movimenti sospetti riconducibili a un possibile giro di spaccio.
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