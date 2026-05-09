Aggredisce uomo con bloccasterzo e pugni: libero con Daspo Willy

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un albanese di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali.

Nel tardo pomeriggio del 30 aprile scorso, la Squadra Volante è intervenuta nel parcheggio di un esercizio pubblico in via Emilia Ovest dove, sulla base delle testimonianze assunte sul posto e dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, il 31enne con fare minaccioso aveva impugnato un bloccasterzo per auto, colpendo dapprima il ginocchio di un uomo e poi il volto dello stesso, con calci e pugni, danneggiando inoltre anche la sua autovettura.

Il questore di Modena Lucio Pennella ha emesso nei confronti del 31enne, in quanto ritenuta persona pericolosa per la sicurezza pubblica, la misura del Daspo Willy. Tale provvedimento, della durata di 3 anni, gli vieta l’accesso dalle 19 alle 7 ad esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento nonché il divieto di stazionare nelle immediate vicinanze di specifici esercizi ubicati nel comune di Modena.

