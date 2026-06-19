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Provette e contenitori per analisi, l'Ausl promette: 'A breve di nuovo gratuiti in farmacia'

Provette e contenitori per analisi, l'Ausl promette: 'A breve di nuovo gratuiti in farmacia'

'La distribuzione attraverso le farmacie sarà progressivamente attivata non appena saranno completate le procedure di approvvigionamento'

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'Attualmente i cittadini possono ritirare gratuitamente contenitori e provette presso i punti prelievo e nelle altre strutture aziendali dedicate, tra cui alcune Case della Comunità e Poliambulatori presenti sul territorio. La distribuzione attraverso le farmacie sarà progressivamente attivata non appena saranno completate le procedure di approvvigionamento e consegna dei materiali, previste nelle prossime settimane, compatibilmente con i tempi di reperimento da parte della filiera. L'elenco completo delle sedi Ausl, in costante aggiornamento, è disponibile alla pagina dedicata sul portale dell’Azienda'. Lo specifica l'Ausl di Modena in una nota dopo che la Cgil aveva denunciato come le provette e i contenitori per gli esami di laboratorio per feci ed urine non venissero più distribuiti gratuitamente nelle farmacie ma solo a pagamento.

'Le interlocuzioni di questi giorni – dichiara il direttore amministrativo Ausl Luca Petraglia – ci hanno consentito di risolvere i problemi di logistica che si erano presentati; inoltre insieme al personale dell’Azienda abbiamo potuto ulteriormente ampliare le possibilità per i cittadini, inserendo molte sedi Ausl. Con questo tassello che vede il contributo delle farmacie possiamo continuare a garantire il principio di prossimità'.

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