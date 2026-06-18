Finale Emilia: storico medico in pensione, pazienti in rivolta per spostamento a Massa

Nessuna preoccupazione e dubbio sul medico che prenderebbe in carico i pazienti di Frassoldati, ma la preoccupazione per i disagi per l'ambulatorio più lontano oltre alla consapevolezza di perdere quello che negli anni, anche grazie ad una lunga tradizione di famiglia di medici, aveva portato Gabriele Frassoldati a diventare punto di riferimento per la comunità: uno dei pochi medici che ancora garantiva una presenza costante, anche a domicilio.
“Mia mamma di 84 anni, alla notizia, è caduta nello sconforto' - afferma alla nostra redazione una utente assistita insieme alla madre, del Dottor Frassoldati. 'Sa che d'ora in poi potrà contare solo sulla mia presenza, unica figlia in famiglia, per gli spostamenti che nel nostro caso, saranno di una ventina di chilometri tra andata e ritorno. Tra l'altro, già dal 1° luglio, in questa estate torrida'
A Finale Emilia in queste ore non si parla d'altro e preoccupazione e appello di quelli che a giorni diventeranno ex pazienti del Dr Frassoldati, sono sfociate in una lettera appello da firmare e già messa disposizione in due farmacie cittadine.
'Pur rispettando le decisioni organizzative dell'Azienda Sanitaria - si legge nella petizione - questo spostamento comporta un oggettivo disagio logistico per i cittadini coinvolti di Finale Emilia, in particolare per gli anziani, le persone con ridotta mobilità o chi non ha mezzi propri per spostarsi fuori dal comune.
Per questo motivo abbiamo avviato una raccolta firme (petizione popolare) per chiedere formalmente agli organi competenti e alle istituzioni locali di trovare una soluzione che garantisca la presenza di un medico di medicina generale direttamente sul territorio di Finale Emilia'
La richiesta è che venga individuata una soluzione che tenga conto delle reali condizioni della popolazione anziana e delle difficoltà logistiche che lo spostamento a Massa Finalese comporta. Tra le iniziative forse in programma già nei prossimi giorni anche un presidio davanti alla Casa della Comunità.