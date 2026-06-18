Finale Emilia: storico medico in pensione, pazienti in rivolta per spostamento a Massa

La comunicazione sul fascicolo sanitario dei 1800 utenti in carico del Dott. Gabriele Frassoldati medico di base in servizio a Finale Emilia, è subito rimbalzata nel passaparola, nelle chat e nei social. Dal 1° luglio cesserà l'attività e tutti i pazienti saranno presi in carico da un medico con ambulatorio a Massa Finalese. Disposizioni Ausl. Un fulmine a ciel sereno, sia per coloro che da anni, soprattutto anziani, vengono seguiti con lo stile di un medico di famiglia di grande esperienza che, in molti casi, per evitare spostamenti ai propri pazienti più fragili, anche al proprio domicilio, e sia perché la soluzione unica prospettata è quella di un ambulatorio non facile da raggiungere dal centro di Finale, se non in auto e accompagnati.Nessuna preoccupazione e dubbio sul medico che prenderebbe in carico i pazienti di Frassoldati, ma la preoccupazione per i disagi per l'ambulatorio più lontano oltre alla consapevolezza di perdere quello che negli anni, anche grazie ad una lunga tradizione di famiglia di medici, aveva portato Gabriele Frassoldati a diventare punto di riferimento per la comunità: uno dei pochi medici che ancora garantiva una presenza costante, anche a domicilio.Ma se sul pensionamento poco ci si può fare, (se non in caso di disponibilità del professionista, garantire, in accordo eventuale con Ausl e della normativa vigente, la possibilità di proseguire), è, appunto, la prospettiva di doversi recare a Massa Finalese a rappresentare per molti una preoccupazione concreta. Il malcontento si è rapidamente diffuso sui social. Tra i commenti, uno in particolare sintetizza il disagio: 'Tutti i pazienti che non hanno la possibilità di potersi muovere autonomamente come fanno a recarsi dal medico che gli è stato assegnato? Chiedo a tutti i 1800 pazienti del dr. Frassoldati di raggrupparsi e fare azioni di protesta contro questa decisione degli uffici dell'Azienda Sanitaria.” E i messaggi si moltiplicano.“Mia mamma di 84 anni, alla notizia, è caduta nello sconforto' - afferma alla nostra redazione una utente assistita insieme alla madre, del Dottor Frassoldati. 'Sa che d'ora in poi potrà contare solo sulla mia presenza, unica figlia in famiglia, per gli spostamenti che nel nostro caso, saranno di una ventina di chilometri tra andata e ritorno. Tra l'altro, già dal 1° luglio, in questa estate torrida'A Finale Emilia in queste ore non si parla d'altro e preoccupazione e appello di quelli che a giorni diventeranno ex pazienti del Dr Frassoldati, sono sfociate in una lettera appello da firmare e già messa disposizione in due farmacie cittadine.'Pur rispettando le decisioni organizzative dell'Azienda Sanitaria - si legge nella petizione - questo spostamento comporta un oggettivo disagio logistico per i cittadini coinvolti di Finale Emilia, in particolare per gli anziani, le persone con ridotta mobilità o chi non ha mezzi propri per spostarsi fuori dal comune.Per questo motivo abbiamo avviato una raccolta firme (petizione popolare) per chiedere formalmente agli organi competenti e alle istituzioni locali di trovare una soluzione che garantisca la presenza di un medico di medicina generale direttamente sul territorio di Finale Emilia'La richiesta è che venga individuata una soluzione che tenga conto delle reali condizioni della popolazione anziana e delle difficoltà logistiche che lo spostamento a Massa Finalese comporta. Tra le iniziative forse in programma già nei prossimi giorni anche un presidio davanti alla Casa della Comunità.