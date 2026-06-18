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Malattie croniche intestinali e aliimentazione, parlano gli specialisti dell'AOU di Modena

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A Modena conclusa una due giorni di sensibilizzazione organizzata dalla gastroenterologia del Policlinico aperta al pubblico. Parlano gli specialisti

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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