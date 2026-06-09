'Grazie agli eroi di pediatria del Policlinico da una piccola principessa'

Ciao, sono una piccola principessa.

Qualche giorno fa non mi sentivo molto bene e la mia mamma mi ha portata al Pronto Soccorso di Modena. Dopo alcuni esami ho scoperto di avere una brutta malattia. Stavo davvero male, così mi hanno ricoverata al settimo piano del Policlinico: papà lo chiama “reparto pediatrico”.

È lì che ho scoperto qualcosa che, fino ad allora, pensavo esistesse solo nelle favole. Ho scoperto che gli eroi esistono davvero.

Ho scoperto che, in un mondo dove spesso si sentono solo cattiverie, ci sono ancora tante persone buone.

Ho scoperto che da chi pulisce la mia cameretta a chi mi cura, nessuno mi nega un sorriso o una carezza. Ho incontrato persone meravigliose che, ora dopo ora e giorno dopo giorno, si stanno prendendo cura di me con tutto l’amore possibile.

Ho trovato persone preparate, attente, gentili.

Ho trovato chi mi ha strappato un sorriso con un palloncino, chi voleva regalarmi un libro… Papà li chiama “i volontari del sorriso”, quelli che donano il loro tempo a chi sta male.

Insomma, ho trovato qualcosa di meraviglioso, anche in un posto dove chi arriva — come me — non sta proprio bene.

A tutti voi, dal primo all’ultimo, da chi pulisce a chi mi cura, volevo solo dire: grazie.

Grazie per essere rimasti anche oltre il vostro orario.

Grazie per le mille domande a cui avete risposto.

Grazie per avermi rincuorata, ascoltata, accolta.

Grazie da una piccola principessa'



