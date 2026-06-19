Un distacco di intonaco dal cosiddetto Ponte dei Sospiri, la passerella che collega il Palazzo Nazionale alla Caserma Montecuccoli, ha richiesto questa mattina un intervento immediato dei tecnici dell’Accademia Militare.
Secondo quanto comunicato, il cedimento è stato limitato, ma ha comunque fatto scattare le procedure di sicurezza. In via precauzionale, Vigili del Fuoco e Polizia Locale hanno disposto la chiusura al traffico veicolare su via Cavour nell’area, mantenendo però aperto e sicuro il passaggio pedonale.
Sono già in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del distacco e definire gli eventuali interventi di ripristino. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire la piena tutela dell’incolumità pubblica e preservare il valore storico‑infrastrutturale del manufatto che collega due edifici simbolo dell’Istituto.
Intonaco si stacca dal ponte dei sospiri dell'Accademia, nessuna conseguenza
Questa mattina immediato intervento tecnico e chiusura del traffico veicolare su corso Cavour
Un distacco di intonaco dal cosiddetto Ponte dei Sospiri, la passerella che collega il Palazzo Nazionale alla Caserma Montecuccoli, ha richiesto questa mattina un intervento immediato dei tecnici dell’Accademia Militare.
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