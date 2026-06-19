Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, cantiere liceo Sigonio: ennesima proroga. I lavori dovevano essere ultimati nel 2020

Modena, cantiere liceo Sigonio: ennesima proroga. I lavori dovevano essere ultimati nel 2020

Dopo l'affidamento a Pessina si è passati a Emaprice e infine alla Rti con a capo Tecnores. Ora la promessa di chiudere il cantiere entro settembre

2 minuti di lettura

Ennesimo slittamento per l'ultimazione dei lavori di restauro e miglioramento sismico del liceo Sigonio di Modena.

L'attuale capogruppo mandataria del Rti, Tecnores srl, ha chiesto infatti una proroga del termine di ultimazione dei lavori proponendo come nuova data di fine lavori il 30/9/2026 in considerazione della 'impossibilità di procedere su varie lavorazioni in pendenza della risposta della Regione alla variante presentata ad aprile 2025'. Lo si legge in una recente determina del Comune di Modena nella quale si dà conto che 'nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di predisporre una variante sostanziale al progetto originario che è attualmente sottoposta al procedimento autorizzativo da parte della Regione Emilia-Romagna'.

Ma al di là della risposta della Regione, il cantiere del Sigonio rappresenta una anomalia tutta modenese.

Nel 2023 il Comune aveva infatti affidato il completamento dell’intervento di restauro, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione dell’intero complesso scolastico all'Rti di Tecnores, scorrendo la graduatoria della gara d’appalto dopo che per la ditta Emaprice spa di Bolzano, come era già successo con Pessina Costruzione spa, il rapporto contrattuale era stato sciolto giudizialmente dal Tribunale nell’ambito di un procedimento per concordato preventivo.

Tutto è iniziato infatti con l'affidamento a Pessina (ex editore dell'Unità) nel 2017 per 7,9 milioni con l'impegno a consegnare i lavori a febbraio 2020. Nel 2021 si passò a Emaprice con promessa di conclusione lavori per 5.587.991 euro a luglio 2023. Infine l'affidamento a Tecnores nel 2023 per 5.655.280 euro con il cantiere che avrebbe dovuto chiudersi un anno fa, a luglio 2025. E ora l'ennesima proroga.

G.Leo.

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Csm esclude le Procure del nord Italia tra 'le zone ad alta densità mafiosa': la delusione di Mezzetti

Il Csm esclude le Procure del nord Italia tra 'le zone ad alta densità mafiosa': la delusione di Mezzetti

Mezzo pesante distrutto dalle fiamme sull'A14: nessun ferito

Mezzo pesante distrutto dalle fiamme sull'A14: nessun ferito

Schianto all’alba in A22: conducente illeso nonostante l’impatto con un mezzo pesante

Schianto all’alba in A22: conducente illeso nonostante l’impatto con un mezzo pesante

Modena, è morto a 94 anni Silvano Righi, anima storica della sinistra

Modena, è morto a 94 anni Silvano Righi, anima storica della sinistra

Siamo ancora persone

Siamo ancora persone

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Intonaco si stacca dal ponte dei sospiri dell'Accademia, nessuna conseguenza

Intonaco si stacca dal ponte dei sospiri dell'Accademia, nessuna conseguenza

Finale Emilia: storico medico in pensione, pazienti in rivolta per spostamento a Massa

Finale Emilia: storico medico in pensione, pazienti in rivolta per spostamento a Massa

Malattie croniche intestinali e aliimentazione, parlano gli specialisti dell'AOU di Modena

Malattie croniche intestinali e aliimentazione, parlano gli specialisti dell'AOU di Modena

Al via la maturità, le tracce della prima prova di italiano: scelti Pavese e Brancati

Al via la maturità, le tracce della prima prova di italiano: scelti Pavese e Brancati