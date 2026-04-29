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Modena, ubriaco e senza patente alla guida di un veicolo fermato dalla PL

Modena, ubriaco e senza patente alla guida di un veicolo fermato dalla PL

Nel corso di una serata di controlli della Polizia Locale in città. Fermati 45 veicoli e un monopattino

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Nella serata del 22 aprile la Polizia locale di Modena ha svolto attività di controllo del territorio attraverso l'attivazione di tre posti di controllo stradale a ridosso del centro storico. Le verifiche sono state effettuate nella zona Tempio, tra viale Caduti in Guerra e piazzale Natale Bruni, tra Piazzale Risorgimento e viale Vittorio Veneto e, infine, nella zona di viale Barozzi.
Nel corso delle operazioni sono stati controllati complessivamente 45 veicoli e un monopattino. A seguito degli accertamenti sono emerse nove sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui una per guida in stato di ebrezza (articolo 186 comma 2a), due per l'articolo 79, ovvero la mancata osservanza di condizioni di massima efficienza dei veicoli, e tre per l'articolo 80, (due riferite a revisione scaduta e una per reiterazione di revisione su veicolo sospeso dalla circolazione).
Sono state inoltre contestate una violazione per circolazione in corsia riservata ai bus, una per patente scaduta (articolo 126 comma 11) e una per l'articolo 180, ovvero la mancanza di uno dei documenti obbligatori per la circolazione. A queste si aggiunge una sanzione ai sensi dell'articolo 78 della Legge 160/2019 nei confronti del conducente di un monopattino, risultato privo di casco.
Verso le 2.30 di notte, la Polizia locale è intervenuta anche in via Canaletto Sud dove, sempre a seguito di un controllo stradale, è stata accertata e contestata un'ulteriore violazione per guida in stato di ebrezza e senza patente.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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