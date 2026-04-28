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M5S Modena, Bonora confermato coordinatore provinciale

M5S Modena, Bonora confermato coordinatore provinciale

'A Modena è stato svolto un lavoro importante, serio e continuo, sia sul piano organizzativo sia nella presenza politica sui territori'

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Massimo Bonora è stato confermato coordinatore provinciale di Modena del M5s.

'La sua conferma riconosce un lavoro intenso e costante, portato avanti con serietà, presenza e spirito di servizio in una provincia centrale per l’attività del Movimento. In questi anni Modena ha rappresentato un territorio vivo, capace di tenere insieme organizzazione, iniziativa politica e presenza concreta nelle comunità locali. Sotto il coordinamento provinciale di Massimo Bonora, il Movimento 5 Stelle ha rafforzato la propria attività sul territorio modenese, accompagnando momenti di confronto politico, presenza pubblica e mobilitazione su temi centrali per cittadini e famiglie - si legge in una nota -. Anche la provincia di Modena ha partecipato con convinzione alle principali iniziative promosse dal Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, dai banchetti diffusi sui territori contro i tre anni di tasse del Governo Meloni e contro la sua manovra di guerra, fino all’impegno per il No al referendum costituzionale sulla giustizia, una campagna che ha visto una forte presenza di attivisti, gruppi territoriali e cittadini'.

'A Modena è stato svolto un lavoro importante, serio e continuo, sia sul piano organizzativo sia nella presenza politica sui territori. La conferma di Massimo Bonora riconosce questo impegno e ci consente di proseguire con ancora maggiore forza nel lavoro di radicamento del Movimento 5 Stelle nella provincia modenese, valorizzando quanto costruito fin qui e rafforzando ulteriormente la nostra iniziativa politica' - dichiarano i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

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