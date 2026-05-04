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Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

'Il Governo non fa la propria parte, ad esempio aumentando il numero di agenti delle forze dell’ordine sul territorio, migliorandone il presidio anche notturno'

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'Le forze di governo, che hanno vinto le elezioni soffiando in maniera demagogica sulla paura dei cittadini, avevano promesso città e strade sicure. Ma dove sono finiti questi impegni? A oltre tre anni di distanza, infatti, nonostante quattro Decreti sicurezza e molti annunci, non si registra nessun passo concreto in avanti. Tutto questo dimostra la drammatica realtà di un fallimento su tutta la linea'. Così il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, Massimo Paradisi dopo la raffica di furti a Castelfranco Emilia.

'Gli investimenti e le risorse che, come l’aumento del numero di telecamere o le assunzioni di agenti di Polizia Locale, i Comuni, con notevole fatica, visti i continui tagli cui sono sottoposti, destinano alla sicurezza del territorio, rischiano di essere inefficaci se il Governo non fa la propria parte, ad esempio aumentando il numero di agenti delle forze dell’ordine sul territorio, migliorandone il presidio anche notturno. Così è accaduto anche a Castelfranco Emilia, dove, a fronte dei tanti investimenti che Comune ha effettuato negli anni, si registra il silenzio assordante del Governo di fronte alla richiesta, più volte reiterata dal sindaco Gargano, di adeguare la dotazione organica dei Carabinieri alla dimensione della città'.

'D'altronde questo è il risultato inevitabile quando si fa della sicurezza un tema strumentale da campagna elettorale, senza affrontarlo con approcci seri, con una visione articolata, che tenga insieme repressione e prevenzione.

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Siamo riusciti a veder innalzare il livello della Questura di Modena dopo anni di richieste: tre anni ha dovuto farci attendere, il Governo Meloni, per annunciare un innalzamento che, nei fatti, richiederà ancora mesi per essere portato a termine. Una politica seria non usa temi come questo per raccogliere voti, per poi dimenticarsene, ma affronta la realtà con misure concrete e tangibili. Il Partito Democratico sarà al fianco di amministratrici e amministratori, continuando a chiedere al Governo di assumersi le proprie responsabilità perché la sicurezza è un tema che riguarda prima di tutto i più deboli, e determina la qualità della vita delle nostre comunità' - chiude Paradisi.

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