Modena, furto all'isola ecologica: dopo la denuncia la polizia locale sorprende 4 persone

Dopo le ripetute segnalazioni dei mesi scorsi de La Pressa e dopo quanto denunciato ieri l'altro da Matteo Ciaccia, la Polizia locale di Modena è intervenuta all’interno di un’isola ecologica e di individuare i responsabili dei furti direttamente sul posto. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica, all’isola ecologica “Leonardo” di via Nobili.

Gli agenti - come riportato - sono intervenuti a seguito della segnalazione di Ciaccia stesso che indicava movimenti sospetti all’interno dell’area di raccolta. Giunti sul posto, hanno accertato la presenza di un gruppo di persone che si era introdotto nella struttura allo scopo di sottrarre materiale ferroso. L’attività era già in corso: i quattro, tutti domiciliati in città, stavano prelevando rottami in ferro dai cumuli presenti nell’area e li caricavano su un furgone.

L’intervento degli operatori ha permesso di bloccare l’azione e di identificare le persone in flagranza di reato, impedendo che il materiale venisse allontanato. Il mezzo utilizzato per il trasporto, insieme al ferro già caricato al suo interno, è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Nei confronti delle quattro persone coinvolte è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato, una tipologia di reato che prevede condanne che vanno dai tre mesi ai tre anni.