Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, furto all'isola ecologica: dopo la denuncia la polizia locale sorprende 4 persone

Modena, furto all'isola ecologica: dopo la denuncia la polizia locale sorprende 4 persone

Gli agenti sono intervenuti per la presenza di movimenti sospetti all’interno dell’area di raccolta: i 4 stavano prelevando rottami ferrosi

1 minuto di lettura

Dopo le ripetute segnalazioni dei mesi scorsi de La Pressa e dopo quanto denunciato ieri l'altro da Matteo Ciaccia, la Polizia locale di Modena è intervenuta all’interno di un’isola ecologica e di individuare i responsabili dei furti direttamente sul posto. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica, all’isola ecologica “Leonardo” di via Nobili.

Gli agenti - come riportato - sono intervenuti a seguito della segnalazione di Ciaccia stesso che indicava movimenti sospetti all’interno dell’area di raccolta. Giunti sul posto, hanno accertato la presenza di un gruppo di persone che si era introdotto nella struttura allo scopo di sottrarre materiale ferroso. L’attività era già in corso: i quattro, tutti domiciliati in città, stavano prelevando rottami in ferro dai cumuli presenti nell’area e li caricavano su un furgone.

L’intervento degli operatori ha permesso di bloccare l’azione e di identificare le persone in flagranza di reato, impedendo che il materiale venisse allontanato. Il mezzo utilizzato per il trasporto, insieme al ferro già caricato al suo interno, è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Nei confronti delle quattro persone coinvolte è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato, una tipologia di reato che prevede condanne che vanno dai tre mesi ai tre anni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ubriaco e senza patente alla guida di un veicolo fermato dalla PL

Ubriaco e senza patente alla guida di un veicolo fermato dalla PL

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

Cittadella Vis Modena, Alberto Biagini ha rinnovato il contratto da direttore sportivo

Cittadella Vis Modena, Alberto Biagini ha rinnovato il contratto da direttore sportivo

Braglia, febbre da derby, superata quota 10.000, curva Montagnani sold out

Braglia, febbre da derby, superata quota 10.000, curva Montagnani sold out

Doppio titolo italiano nel taekwondo: Modena rende omaggio ai campioni

Doppio titolo italiano nel taekwondo: Modena rende omaggio ai campioni

M5S Modena, Bonora confermato coordinatore provinciale

M5S Modena, Bonora confermato coordinatore provinciale

Articoli più Letti Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Vignola, aggredisce 14enne al termine della partita di calcio: Daspo per 5 anni a genitore 41enne

Vignola, aggredisce 14enne al termine della partita di calcio: Daspo per 5 anni a genitore 41enne

Tumori rari, a Los Angeles la modenese Alice Soragni è punto di riferimento nella ricerca internazionale

Tumori rari, a Los Angeles la modenese Alice Soragni è punto di riferimento nella ricerca internazionale

Cinema Astra a Modena, il sindaco chiede alla Soprintendenza di salvarlo

Cinema Astra a Modena, il sindaco chiede alla Soprintendenza di salvarlo

Affido: dopo 23 anni il Comune rivede le quote per le famiglie, il contributo base passa a 780 euro

Affido: dopo 23 anni il Comune rivede le quote per le famiglie, il contributo base passa a 780 euro