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'Modena, così l'isola ecologica diventa luogo di carico e non di conferimento'

'Modena, così l'isola ecologica diventa luogo di carico e non di conferimento'

Ciaccia: 'Come è possibile che ciò avvenga? Se costoro sono entrati, lo hanno fatto presentando o la tessera smeraldo o con un documento'

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'Come molti altri modenesi, nel pomeriggio di ieri mi sono recato all’isola ecologica di Via Nobili, per conferire. Ho riscontrato di persona quanto letto nelle scorse settimane, all’interno dell’area adibita allo scarico erano presenti “utenti” intenti a caricare anziché scaricare'. A darne notizia è il segretario provinciale del partito Liberaldemocratico, Matteo Ciaccia.

'Nello specifico due furgoni e circa cinque persone, si aggiravano per l’isola, selezionando e caricando elettrodomestici e metalli. Gli operatori esterrefatti ma inermi a quanto stava accadendo, hanno tentato in vano di dire loro che non era possibile, gli “utenti” sembravano sordi a qualsiasi ammonimento. Ho quindi segnalato telefonicamente alla municipale quanto stava accadendo, lasciando i miei estremi e non so se siano intervenuti - continua Ciaccia -. La domanda è però una altra, come è possibile che ciò avvenga? Se costoro sono entrati, lo hanno fatto presentando o la tessera smeraldo o con un documento, in entrambi i casi sarebbero identificabili, al contrario non sarebbero dovuti nemmeno entrare. E’ intenzione dell’amministrazione approfondire la questione? Come noto non è la prima volta che accade, forse sarebbe il caso'.

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