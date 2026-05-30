Patto di sindacato Aimag, Righi guida i lavori: Ruggiero ancorata alla presidenza

Si è svolta ieri a Mirandola la prima riunione della Direzione del Patto di Sindacato dei soci pubblici di Aimag, approvato nelle scorse settimane dai Consigli comunali dei Comuni aderenti. La seduta segna l’avvio formale del nuovo Patto. Nel corso dell’incontro, i soci hanno nominato all’unanimità presidente della Direzione del Patto Riccardo Righi, sindaco del Comune di Carpi, al quale spetterà il compito di coordinare i lavori dell’organismo e favorire il raccordo tra le amministrazioni aderenti.

'Ringrazio le sindache e i sindaci per la fiducia. In questi mesi abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra non è solo un metodo, ma il modo più efficace per affrontare questioni complesse e costruire soluzioni condivise. È con questo spirito che continueremo a lavorare per il futuro di Aimag e delle nostre comunità', dichiara Riccardo Righi.





È stato inoltre formalizzato il gruppo ristretto della Direzione, composto da Letizia Budri, sindaca di Mirandola, Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro, Sauro Borghi, sindaco di San Prospero, Veronica Morselli, sindaca di San Possidonio, Fabio Zacchi, sindaco di Poggiorusco, Caterina Bagni, sindaca di Soliera, e dallo stesso Riccardo Righi. Il gruppo avrà il compito di agevolare i lavori della Direzione e svolgere approfondimenti sulle materie di competenza del Patto.

Ai lavori potranno partecipare, in relazione agli argomenti trattati, anche gli altri soci interessati.

Tra i punti centrali all’ordine del giorno vi è stato inoltre l’avvio dell’iter per il rinnovo degli organi societari, con la definizione delle procedure relative agli avvisi pubblici e alla raccolta delle candidature per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Aimag, in vista dell’Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 25 giugno.

Al momento il presidente uscente Paola Ruggiero è ancorata al rinnovo dell'incarico, forte del sostegno del Pd carpigiano e, nonostante la batosta della bocciatura dell'operazione con Hera, sembra difficile possa essere sostituita nonostante i desiderata di Righi.

Sono stati individuati anche i Comuni capofila per la pubblicazione degli avvisi: Moglia per l’area mantovana, San Felice sul Panaro per l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Carpi per l’Unione delle Terre d’Argine e Sorbara, e Mirandola per il territorio mirandolese.





'Con l’avvio operativo del Patto di Sindacato prosegue il percorso che, come sindache e sindaci dei Comuni soci, stiamo portando avanti per garantire stabilità, sviluppo e prospettiva alla nostra multiutility. Un lavoro costruito attraverso il dialogo e la collaborazione istituzionale, esercitando in modo coordinato le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società.

L’obiettivo comune resta quello di rafforzare la capacità dei soci pubblici di assumere decisioni strategiche nell’interesse delle comunità rappresentate, attraverso una governance solida, trasparente e condivisa', conclude la Direzione del Patto.