Doppio titolo italiano nel taekwondo: Modena rende omaggio ai campioni

Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha accolto nella Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale i giovanissimi campioni italiani di taekwondo Malak El Koudri e Mohammad Amine Kachakeche, accompagnati dal maestro Andrea Rocciola dell’Accademia Taekwondo Modena. Un momento di riconoscimento istituzionale per due giovani atleti che, ai Campionati Italiani Cadetti Cinture Nere disputati lo scorso marzo a Busto Arsizio, hanno portato Modena sul gradino più alto del podio, confermandosi tra i protagonisti del panorama nazionale.





Malak El Koudri ha conquistato il titolo italiano nella categoria Under 47 kg femminile, centrando il suo quarto titolo tricolore con un percorso impeccabile: incontri dominati dall’inizio alla fine, senza concedere neppure un round alle avversarie. Una superiorità tecnica che consolida il suo ruolo tra i principali riferimenti del taekwondo giovanile. Dopo l’argento mondiale ottenuto nel 2025, lo sguardo è ora rivolto ai Campionati Europei di novembre a Sofia, dove partirà tra le favorite.





Grande soddisfazione anche per Mohammad Amine Kachakeche, che nella categoria Under 61 kg ha conquistato il titolo italiano. Un risultato che premia una stagione già ricca di medaglie e piazzamenti, in Italia e all’estero, e che testimonia la maturità sportiva raggiunta.

Arrivato all’appuntamento tricolore in eccellente condizione, Kachakeche ha offerto una prestazione convincente sotto ogni profilo.





Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha consegnato ai due atleti una medaglia raffigurante “Il Grosso”, la prima moneta coniata dalla comunità modenese nel 1226, mentre alla società è stato donato il gagliardetto della Città di Modena.





“Abbiamo voluto esprimere riconoscenza per l’impegno profuso dai ragazzi e per l’attività della società – ha sottolineato l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi – e rinnovare l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere lo sport modenese: tutti gli sport, perché non esistono sport minori, a conferma della ricchezza e varietà delle discipline praticate nella nostra città”.

Soddisfazione per il doppio titolo, frutto di mesi di lavoro, sacrifici e allenamenti intensi, è stata espressa anche dal maestro Andrea Rocciola, che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle famiglie, sempre presenti nel percorso sportivo dei due atleti. Per Malak e Mohammad si aprono ora prospettive ancora più ambiziose, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso internazionale.





Nella foto, da sinistra, Andrea Rocciola, Mohammad Kachakeche, Andrea Bortolamasi e Malak El Koudri