Cittadella Vis Modena, Alberto Biagini ha rinnovato il contratto da direttore sportivo

Il Cittadella Vis Modena ha raggiunto l’accordo per il rinnovo della collaborazione con il direttore sportivo Alberto Biagini. Le parti hanno deciso di proseguire insieme un percorso che ha portato il club a consolidarsi nel panorama nazionale della serie D con un ottimo settimo posto lo scorso anno e nell’attuale la squadra è in lotta per un piazzamento playoff a una giornata dalla fine.

'La continuità del lavoro intrapreso rappresenta un elemento fondamentale nella costruzione di un progetto solido e ambizioso, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del club nel campionato di Serie D e puntare a traguardi sempre più ambiziosi - spiega la società -. Nel corso del suo incarico, il Direttore ha dimostrato grande attenzione nella gestione della rosa e nello sviluppo delle strategie sportive, contribuendo in maniera significativa alla crescita della squadra sia sotto il profilo tecnico che organizzativo. La conferma di Alberto Biagini si inserisce in un più ampio piano di programmazione volto a garantire stabilità e continuità al progetto del Cittadella Vis Modena, con uno sguardo attento al futuro'.