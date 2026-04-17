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Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Per il Cittadella torna Dodaro da squalifica, recuperati gli acciaccati Boccaccini e Teresi e anche Calanca che ha smaltito il virus

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Sangiuliano City a caccia del sorpasso: domenica, in occasione della terzultima giornata del Girone D di Serie D, i gialloverdi incroceranno la Cittadella Vis Modena, avanti di due lunghezze in classifica, in quello che si configura a tutti gli effetti come l’ultimo appello per alimentare un assalto al quinto posto (-6) tanto arduo quanto, numeri alla mano, vicino ai confini dell’impresa. Non sarà però la consueta “Sportitalia Arena” di Carate Brianza a fare da cornice alla sfida. Il Sangiuliano sarà infatti di scena a Vimercate, alla “Leon Arena” (calcio d’inizio ore 15), soluzione resa necessaria da una serie di incastri legati agli equilibri del Girone B e al contestuale impegno casalingo della Folgore Caratese, ormai prossima alla conquista del titolo. Una situazione che ha di fatto imposto al club sudmilanese di individuare un’alternativa, trovando ospitalità nella casa dell’Ac Leon. Proprio nello stadio vimercatese era iniziata l’annata ufficiale dei gialloverdi, nel preliminare di Coppa Italia contro gli stessi brianzoli, in una gara disputata dopo l’inversione di campo per le note criticità dell’impianto di Zivido.

Un ritorno, dunque, su un sintetico di ultima generazione, superficie che esalta le caratteristiche tecniche della squadra di mister Marco Sesto. La sfida si inserisce in un finale di stagione che continua ad alimentare le motivazioni di un gruppo chiamato a dare continuità al successo di Crema e a giocarsi fino all’ultimo respiro le residue possibilità di aggancio alla zona play off. Di fronte, una Cittadella Vis Modena che precede in classifica e che all’andata si impose con un netto 3-0.

Per il Cittadella torna Dodaro da squalifica, recuperati gli acciaccati Boccaccini e Teresi e anche Calanca che ha smaltito il virus, squadra al completo.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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