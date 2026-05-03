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Cittadella Vis Modena, che batosta: con la Pistoiese finisce 5-0

Cittadella Vis Modena, che batosta: con la Pistoiese finisce 5-0

Per gli orange vanno a segno Pellegrino, con una doppietta, Rizq, Russo e Saporetti. Per l'undici di Gori non c'è partita

1 minuto di lettura

Si scontrano contro il muro della Pistoiese le speranze di playoff del Cittadella Vis Modena. La squadra di Gori chiude nel peggiore dei modi il campionato con una sconfitta per 5 a 0 a Pistoia.
Per gli orange vanno a segno Pellegrino, con una doppietta, Rizq, Russo e Saporetti. La prima rete è proprio di Pellegrino al 18esimo che con un tiro al volo dal limite supera Celenza. Il secondo gol arriva dopo un quarto d'ora ed è sempre Pellegrino a insaccare con un tiro a incrociare dalla sinistra. Tocca poi a Rizq al 44esimo segnare il terzo gol dal limite dell'area piccola. Chiudono la goleada Russo al 61esimo che beffa Celenza autore di una clamorosa papera al limite dell'area e Saporetti al 75esimo che ribatte in rete dall'altezza del dischetto.

Il tabellino

Pistoiese-Cittadella: 5-0
Reti: Pellegrino al 18’pt. e 31’pt., Rizq al 44’pt., Russo al 16’st., Saporetti al 30’st.
Pistoiese: Giuliani, Pellegrino, Accardi, Bertolo, Rizq (Pinzauti dal 7’st.), Saporetti, Della Latta (Maldonado dal 23’st.), Tempre, Rossi, Pellizzari (Gennari dal 15’pt.), Russo (Biagi dal 19’st.). All. Cristiano Lucarelli
Cittadella: Celenza, Sardella (Camara dal 1’st.), Teresi (Barbi dal 25’st.), Mandelli, Boccaccini, Dodaro, Marchetti (Stopelli dal 41’st.), Sabotic, Morello (Crosariol al 32’st.), Fort, Arrondini (Carretti dal 1’st.). All. Mattia Gori
Arbitro: Nico Valentini di Bari, Alessandro Pascoli di Macerata e Michele Freda di Avellino.
Note: Angoli 1-6 (1-3); Ammoniti: Marchetti. Recupero 2′.

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