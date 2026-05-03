Cittadella Vis Modena, che batosta: con la Pistoiese finisce 5-0

Si scontrano contro il muro della Pistoiese le speranze di playoff del Cittadella Vis Modena. La squadra di Gori chiude nel peggiore dei modi il campionato con una sconfitta per 5 a 0 a Pistoia.

Per gli orange vanno a segno Pellegrino, con una doppietta, Rizq, Russo e Saporetti. La prima rete è proprio di Pellegrino al 18esimo che con un tiro al volo dal limite supera Celenza. Il secondo gol arriva dopo un quarto d'ora ed è sempre Pellegrino a insaccare con un tiro a incrociare dalla sinistra. Tocca poi a Rizq al 44esimo segnare il terzo gol dal limite dell'area piccola. Chiudono la goleada Russo al 61esimo che beffa Celenza autore di una clamorosa papera al limite dell'area e Saporetti al 75esimo che ribatte in rete dall'altezza del dischetto.



Il tabellino

Pistoiese-Cittadella: 5-0Reti: Pellegrino al 18’pt. e 31’pt., Rizq al 44’pt., Russo al 16’st., Saporetti al 30’st.Pistoiese: Giuliani, Pellegrino, Accardi, Bertolo, Rizq (Pinzauti dal 7’st.), Saporetti, Della Latta (Maldonado dal 23’st.), Tempre, Rossi, Pellizzari (Gennari dal 15’pt.), Russo (Biagi dal 19’st.). All. Cristiano LucarelliCittadella: Celenza, Sardella (Camara dal 1’st.), Teresi (Barbi dal 25’st.), Mandelli, Boccaccini, Dodaro, Marchetti (Stopelli dal 41’st.), Sabotic, Morello (Crosariol al 32’st.), Fort, Arrondini (Carretti dal 1’st.). All. Mattia GoriArbitro: Nico Valentini di Bari, Alessandro Pascoli di Macerata e Michele Freda di Avellino.Note: Angoli 1-6 (1-3); Ammoniti: Marchetti. Recupero 2′.